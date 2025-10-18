Supervisa Sheinbaum entrega de ayuda humanitaria en Poza Rica

Durante la conferencia matutina, la Presidenta detalló que su agenda de fin de semana incluye visitas a los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo continúa con su recorrido por las zonas afectadas por las lluvias extraordinarias de hace una semana, supervisando este viernes en Poza Rica, Veracruz, la entrega de ayuda humanitaria y la realización de traslados médicos. Esta visita marca el cuarto día de atención directa a la población damnificada.

La jefa del Ejecutivo Federal informó de las acciones a través de sus redes sociales: “En Poza Rica, Veracruz, supervisamos la entrega de ayuda humanitaria y traslados médicos; en reunión previa evaluamos las zonas afectadas en el estado. Sigue la atención directa a la población”.

Durante la conferencia matutina, la Presidenta detalló que su agenda de fin de semana (del viernes 17 al domingo 19 de octubre) incluye visitas a los estados de Veracruz, Hidalgo y Puebla.

La mandataria destacó el despliegue de personal del Gobierno de México y autoridades estatales, con alrededor de 52,000 servidores públicos atendiendo a la población de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Asimismo, informó que las y los servidores de la nación han censado un total de 38, 872 viviendas afectadas en 72 municipios de los cinco estados impactados.

El Gobierno de México habilitó el micrositio [https://www.gob.mx/reporteporlluvias/](https://www.gob.mx/reporteporlluvias/) para mantener informada a la ciudadanía de manera permanente sobre el avance de las acciones realizadas en el marco de la emergencia, incluyendo el estado de las localidades aisladas, los caminos afectados, así como el reporte de personas fallecidas y no localizadas.