Supervisa Harfuch a agentes tras operativo contra 'Los Linos'

El operativo dejó como resultado la detención de varios integrantes de la organización criminal, incluido su presunto líder en Morelos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, supervisó la atención médica a elementos de seguridad que resultaron heridos durante el operativo en el que fue desarticulada la célula criminal conocida como “Los Linos”, en el estado de Morelos.

La visita del funcionario ocurrió en un hospital de Cuernavaca, donde fueron trasladados los agentes lesionados tras el enfrentamiento registrado durante la detención de integrantes del grupo delictivo.

Harfuch supervisa atención a agentes heridos tras captura de “Los Linos”

De acuerdo con reportes oficiales, el operativo dejó como resultado la detención de varios integrantes de la organización criminal, incluido su presunto líder, así como la incautación de armas y equipo táctico.

Durante la acción, algunos elementos federales resultaron heridos, por lo que fueron atendidos de inmediato y posteriormente trasladados a un hospital para recibir atención especializada.

Harfuch acudió personalmente al nosocomio para conocer el estado de salud de los agentes y coordinar el seguimiento médico junto con mandos de seguridad federal.

En el lugar, el funcionario reconoció la labor de los elementos participantes en el operativo y reiteró el respaldo institucional a las corporaciones que enfrentan a grupos delictivos en distintas regiones del país.

Operativo contra “Los Linos” en Morelos

La detención de los integrantes de “Los Linos” forma parte de una serie de acciones federales contra estructuras criminales dedicadas a actividades como extorsión, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto en la región centro del país.

Las autoridades informaron que el operativo se realizó en coordinación entre fuerzas federales y estatales, logrando la captura de varios objetivos prioritarios.

Además, se reportó el aseguramiento de armas de fuego, dispositivos de comunicación y otros indicios relacionados con las actividades del grupo delictivo.

El enfrentamiento ocurrió durante la intervención de las autoridades, lo que derivó en la lesión de algunos agentes y en la neutralización de un agresor.