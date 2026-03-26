Supera Veracruz 30 toneladas de hidrocarburo recolectado

La SEMAR en coordinación con autoridades intensifican labores de limpieza en playas afectadas mientras continúa la vigilancia en el Golfo de México

Más de 30 toneladas de hidrocarburo han sido recolectadas en playas de Veracruz, a más de 20 días del derrame registrado en Tabasco que provocó la llegada de crudo a distintos puntos del litoral.

De acuerdo con autoridades, las primeras manchas fueron detectadas el pasado 1 de marzo en el municipio de Pajapan, desde donde se extendieron a otras localidades del sur veracruzano.

Con el paso de los días, el hidrocarburo alcanzó municipios como Mecayapan, Tatahuicapan y Coatzacoalcos, avanzando posteriormente hacia el norte.

También se reportó presencia en Tuxpan, Nautla, Cazones, Tamiahua, Alvarado, Catemaco y San Andrés Tuxtla, hasta llegar a zonas como Boca del Río y el puerto de Veracruz, donde se activaron operativos de limpieza.

Operativos coordinados y recolección

La Secretaría de Marina (SEMAR), en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, informó que entre el 20 y el 23 de marzo se logró la recolección de aproximadamente 31.3 toneladas de material contaminante.

Las labores se han concentrado en alrededor de 40 kilómetros de litoral, principalmente en municipios como Tamiahua, Cazones de Herrera y Tuxpan, donde se han realizado trabajos manuales de limpieza.

En estas acciones participan elementos de la Armada de México, Guardia Nacional, autoridades municipales, Protección Civil, así como instituciones como la Universidad Veracruzana y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas.

También se han sumado voluntarios, grupos dedicados a la protección de tortugas y prestadores de servicios turísticos.

Como parte de la estrategia de monitoreo, personal de Protección al Medio Ambiente Marino realizó patrullajes aéreos en el Golfo de México y en las costas de Veracruz y Tabasco.

Según el reporte oficial, no se detectaron nuevas manchas de hidrocarburo en el mar ni en la franja costera durante los recorridos recientes.

El hidrocarburo retirado ha sido trasladado a un sitio temporal de almacenamiento autorizado, en espera de que Petróleos Mexicanos (Pemex) determine la empresa responsable de su disposición final conforme a la normativa vigente.

El Gobierno de Veracruz indicó que el contaminante proviene de Tabasco y estaría relacionado con el derrame de una empresa privada, aunque las investigaciones continúan para determinar responsabilidades.