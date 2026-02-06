Supera México los 8,400 casos de sarampión, reporta Salud Federal

El sarampión ya se ha notificado en los 32 estados y 297 municipios del país, consolidándose como un desafío de salud pública con presencia nacional

El brote de sarampión en México continúa su expansión a inicios de 2026, con un total de 8,411 casos confirmados y 79 nuevos contagios en las últimas 24 horas, según el más reciente Informe Diario del Sistema Especial de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedad Febril Exantemática de la Secretaría de Salud.

Enfermedad presente en todo el país

Chihuahua continúa siendo la entidad con mayor número de confirmaciones acumuladas, con alrededor de 4,500 casos. Le siguen Jalisco con 1,300 casos aproximados y Chiapas con alrededor de 430 casos.

Niños y jóvenes, los grupos más afectados

El reporte revela que los grupos de edad más impactados por el virus son los menores de edad:

1 a 4 años: 1 261 casos

5 a 9 años: 1 015 casos

25 a 29 años: 926 casos

En términos de incidencia por población, los menores de un año presentan la tasa más alta, con 48.74 casos por cada 100,000 habitantes, seguidos por los grupos de 1 a 4 años (14.71) y 5 a 9 años (9.59).

Por su parte, las autoridades sanitarias han insistido en la urgencia de fortalecer la vacunación infantil contra el sarampión y completar los esquemas con dos dosis para contener la transmisión del virus altamente contagioso, especialmente entre los grupos más vulnerables a complicaciones.