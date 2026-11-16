El medio condenó el crimen y lo calificó como un ataque a la libertad de expresión; el CPJ y Artículo 19 también documentaron el caso del periodista mediante X

El periodista Eduardo Flores Salado fue localizado sin vida en Acapulco, Guerrero, con lo que suman seis comunicadores asesinados en México en lo que va del año.

La Fiscalía General de Guerrero informó este domingo que el cuerpo fue encontrado la noche de este sábado y que el caso se investiga como un homicidio calificado.

Flores Salado colaboraba desde hacía varios años con Enfoque Informativo, donde cubría temas relacionados con seguridad, derechos humanos, desapariciones y problemáticas sociales en la ciudad.

Después de que se diera a conocer el homicidio, el medio difundió un comunicado en el que condenó los hechos y señaló que la muerte de Flores Salado representa un "ataque directo a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada".

Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) y la organización Artículo 19, dedicadas a la defensa de la libertad de prensa y los derechos de los comunicadores, informaron a través de sus cuentas de X que documentaron el caso.

El asesinato de Flores Salado se suma a otros cinco homicidios de periodistas registrados en el país durante este año.

El más reciente ocurrió el pasado 22 de julio, cuando Francisco Leyva Aguilar fue asesinado a balazos en una localidad de Oaxaca.

Ese crimen ocurrió seis días después del homicidio de Josué Martínez, periodista y abogado que fue asesinado en el estado de Puebla.

Antes de estos dos casos, otros tres comunicadores habían sido asesinados en Veracruz. Entre ellos se encontraba Roxana Guzmán, directora del medio Pulso Informativo del Sureste, cuyo cuerpo fue localizado calcinado después de que fuera secuestrada.

Con el hallazgo de Eduardo Flores Salado, Guerrero se suma a la lista de entidades donde se han registrado asesinatos de periodistas durante el año.

Las investigaciones sobre su muerte continúan a cargo de la Fiscalía estatal, que mantiene el caso bajo la clasificación de homicidio calificado.