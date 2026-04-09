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Suman ocho víctimas por recibir suero vitaminado en Sonora

Por: Carlos Nava

08 Abril 2026, 20:22

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La Secretaría de Salud del estado detalló en un comunicado oficial la magnitud del saldo mortal, precisando que, hasta el momento, dos pacientes se recuperaron

Suman ocho víctimas por recibir suero vitaminado en Sonora

Una tragedia sanitaria sacude al estado de Sonora, tras confirmarse este miércoles que ocho personas han fallecido y una más permanece bajo atención médica hospitalaria a causa de la aplicación de suero vitaminado.

La Secretaría de Salud del estado detalló en un comunicado oficial la magnitud del saldo mortal, precisando que, hasta el momento, dos pacientes más que también recibieron el tratamiento lograron recuperarse.

Cierran la clínica implicada

El establecimiento médico privado donde se suministraron dichas sustancias ya ha sido clausurado por las autoridades competentes.

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Las investigaciones, que iniciaron el pasado 30 de marzo, se activaron tras el deceso de dos pacientes, un padre y su hijo, quienes presentaron un deterioro acelerado en su salud tras recibir el suministro.

Ante la gravedad de los hechos, al día siguiente las autoridades estatales procedieron a la clausura del centro de salud y al decomiso de las sustancias para su análisis exhaustivo.

Cofepris ya investiga

Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó el pasado 4 de abril que se encuentra llevando a cabo pruebas de laboratorio y análisis técnicos a los productos incautados, trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de salud sonorenses para esclarecer el origen de los sueros.

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Presunto culpable sigue prófugo

En cuanto a la situación legal, el fiscal de la entidad dio a conocer que se mantiene una búsqueda activa para localizar y detener a un hombre presuntamente responsable de la comercialización o aplicación de los fármacos.

Las autoridades de Sonora están coordinando acciones con instancias de otras entidades federativas para dar con su paradero. Hasta el momento, el fiscal descartó que existan reportes que indiquen que el sospechoso haya cruzado la frontera hacia Estados Unidos.

“Estamos monitoreando el tema y esperamos en las próximas horas obtener la captura de esta persona para llevarlo ante la autoridad jurisdiccional para que comparezca y se le imputen las conductas señaladas”, declaró el funcionario estatal.

Hospital archivo

Las investigaciones continúan su curso mientras se aguardan los resultados finales de los análisis de la Cofepris para determinar la composición exacta de los sueros y las causas precisas de las muertes que han conmocionado a la región en los últimos días.

Qué es el suero vitaminado y cuáles son sus riesgos?

Este tratamiento, popularizado bajo el nombre de "terapia IV", consiste en la administración directa de una mezcla de solución salina, vitaminas y minerales en el torrente sanguíneo.

Aunque se promociona para combatir la fatiga y fortalecer el sistema inmune, expertos advierten que su aplicación sin una evaluación clínica rigurosa conlleva riesgos graves, tales como desequilibrios electrolíticos que pueden afectar el corazón y los riñones, reacciones anafilácticas o alérgicas a los componentes de la mezcla y contaminación bacteriana si no se cumplen protocolos estrictos de esterilidad.

La Fiscalía de Sonora continúa recabando pruebas y testimonios para deslindar responsabilidades, mientras familiares de las víctimas denuncian que podría haber más casos similares aún no reportados.

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