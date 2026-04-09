Suman ocho víctimas por recibir suero vitaminado en Sonora

La Secretaría de Salud del estado detalló en un comunicado oficial la magnitud del saldo mortal, precisando que, hasta el momento, dos pacientes se recuperaron

Una tragedia sanitaria sacude al estado de Sonora, tras confirmarse este miércoles que ocho personas han fallecido y una más permanece bajo atención médica hospitalaria a causa de la aplicación de suero vitaminado.

La Secretaría de Salud del estado detalló en un comunicado oficial la magnitud del saldo mortal, precisando que, hasta el momento, dos pacientes más que también recibieron el tratamiento lograron recuperarse.

Cierran la clínica implicada

El establecimiento médico privado donde se suministraron dichas sustancias ya ha sido clausurado por las autoridades competentes.

Las investigaciones, que iniciaron el pasado 30 de marzo, se activaron tras el deceso de dos pacientes, un padre y su hijo, quienes presentaron un deterioro acelerado en su salud tras recibir el suministro.

Ante la gravedad de los hechos, al día siguiente las autoridades estatales procedieron a la clausura del centro de salud y al decomiso de las sustancias para su análisis exhaustivo.

Cofepris ya investiga

Por su parte, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) informó el pasado 4 de abril que se encuentra llevando a cabo pruebas de laboratorio y análisis técnicos a los productos incautados, trabajando en estrecha colaboración con los funcionarios de salud sonorenses para esclarecer el origen de los sueros.

Presunto culpable sigue prófugo

En cuanto a la situación legal, el fiscal de la entidad dio a conocer que se mantiene una búsqueda activa para localizar y detener a un hombre presuntamente responsable de la comercialización o aplicación de los fármacos.

Las autoridades de Sonora están coordinando acciones con instancias de otras entidades federativas para dar con su paradero. Hasta el momento, el fiscal descartó que existan reportes que indiquen que el sospechoso haya cruzado la frontera hacia Estados Unidos.