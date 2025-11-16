Suman al menos 120 heridos en marchas de 'Generación Z' en CDMX

Cientos de personas se dieron cita en más de 20 estados para manifestarse contra la corrupción y violencia que se vive en México

Organizaciones civiles nombradas como parte de la "Generación Z" se unieron para protestar en contra de la corrupción e inseguridad que se vive en el país, luego de darse a conocer el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, ocurrido el pasado primero de noviembre en Michoacán.

Reportan 17 mil asistentes en marcha de la Generación Z en CDMX

El gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Gobierno (SECGOB) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), informó que contuvo expresiones de violencia en el Zócalo capitalino durante la marcha de este día, que congregó a 17 mil manifestantes.

Movilizaciones dejan 100 policías y 20 civiles lesionados; hay 20 detenidos

Pablo Vázquez Camacho, Secretario de Seguridad de la capital del país, informó en una conferencia que hasta el momento hay 60 policías lesionados que fueron atendidos en el sitio con lesiones menores y 40 fueron trasladados para recibir atención hospitalaria, 36 de ellos por contusiones, cortaduras y lesiones menores y 4 que reciben atención especializada por traumatismos y otras lesiones que no ponen en riesgo su vida.

Además, Vásquez Camacho agregó que 20 civiles resultaron con lesiones menores y fueron atendidos por el Escuadrón de Rescates y Urgencias Médicas, según un reporte inicial.

También, señaló que detuvieron a 20 personas, quienes fueron presentadas al Ministerio Público, para deslindar responsabilidades y realizar las investigaciones correspondientes, así como la remisión de 20 personas más por faltas administrativas.

Al menos 4 periodistas son agredidos por policía de la CDMX

Elementos de la policía agredieron al reportero Jesús Arias, cuando realizaba trabajos periodísticos sobre la marcha nacional de la Generación Z.

Con estos actos de represión, suman al menos cuatro periodistas y camarógrafos de FIA y ADN Noticias siendo abordados por las autoridades.

"México unido, jamás será vencido"

Decenas de partícipes de la protesta comenzaron a derribar las vallas de contención impuestas por los elementos de seguridad en la capital. Con piedras y gases comenzaron a ir en contra de los elementos que salvaguardaban el Palacio Nacional.

#MarchaNacional graben videos y así se puedan difundir, los libros se están cerrando pic.twitter.com/BZ8439hQEp — Y o s h i r a (@Yoshira_Mendez1) November 15, 2025

Manifestantes se congregan en el Zócalo

Congregaciones se reúnen en el Zócalo para continuar con las protestas en contra de la violencia en México. Sin embargo, se presentaron diversos disturbios.

Cientos llegan a Reforma en CDMX

En los pies del Ángel de la Independencia, cientos de ciudadanos arribaron para protestar en contra de la violencia sufrida en el país. Muchos portaban fotografías del fallecido alcalde Carlos Manzo, ondeaban banderas de México, así como del anime OnePiece, el cual se porta como símbolo del movimiento.

Viralizan bandera en color negro

A través de redes sociales se difundió la bandera de México, cuyas franjas de color verde y rojo se encontraban teñidas de negro, como símbolo del luto nacional.

Arremeten contra presidenta de México en Monterrey

Manifestantes caminaron por las calles del centro de la ciudad de Monterrey para formar parte de tanto del Movimiento del Sombrero como de la Generación Z.

En su recorrido, gritaban consignas como "Fuera Claudia"

"México unido": Protestas en Querétaro

Mientras que en la ciudad de Querétaro, decenas de jóvenes protestaban con pancartas frente al Palacio Municipal, donde gritaban consignas como "México unido".

Entonan el Himno Nacional en Veracruz

Durante estas protestas, decenas de manifestantes entonaron el Himno Nacional Mexicano mientras las banderas de México se ondeaban sobre la Gran Plaza del Malecón, frente a la Estatua de Venustiano Carranza.

Decenas protestan en Michoacán

Ciudadanos de todas las edades acudieron al centro de las ciudades para posicionarse como parte del "Movimiento del Sombrero", una forma de manifestarse en contra del asesinato del presidente municipal.

Con pancartas y portando sombreros, cientos de personas caminaron por las calles para pronunciarse en contra de la violencia que se sufre en el país.

Arrancan manifestaciones de "Generación Z"

En más de 50 ciudades de la República Mexicana, cientos de jóvenes acompañados de organizaciones civiles se unieron a la marcha nacional de la llamada "Generación Z".

Entidades como Tabasco, Puebla, Ciudad de México, Jalisco, Michoacán y Nuevo León, acudieron a las calles de las ciudades para protestar en contra del Gobierno de México.