Suman 8 personas vinculadas por incendio sobre Waldo´s en Sonora

Las autoridades señalaron que estas imputaciones derivan de presuntas omisiones, negligencias y fallas en las medidas de seguridad dentro del establecimiento

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que ya suman ocho personas vinculadas a proceso por su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido el 1 de noviembre de 2025 en una tienda de la cadena Waldo’s, ubicada en el centro de Hermosillo, un hecho que dejó 24 personas fallecidas y más de 15 lesionadas.

El caso se ha convertido en una de las tragedias más graves registradas en un establecimiento comercial en la entidad y continúa avanzando en tribunales mientras la autoridad profundiza en las investigaciones técnicas y legales.

Avanza el proceso penal por el incendio

De acuerdo con la Fiscalía, las vinculaciones a proceso se han realizado de manera escalonada conforme se han integrado los datos de prueba y las audiencias judiciales. Los implicados enfrentan cargos relacionados con homicidio culposo, lesiones, daños, aborto culposo,y uso de documento falso.

Las autoridades señalaron que estas imputaciones derivan de presuntas omisiones, negligencias y fallas en las medidas de seguridad dentro del establecimiento, así como posibles irregularidades administrativas y operativas que habrían contribuido a la magnitud del siniestro.

También se incluye a la empresa como persona moral

Además de las ocho personas físicas, dentro del proceso legal se integró a la persona moral correspondiente a la empresa Waldo’s, al considerarse que podría existir responsabilidad corporativa en los hechos investigados.

Esta figura jurídica permite que el proceso no se limite únicamente a trabajadores o responsables directos, sino que también se analice la actuación institucional de la compañía en cuanto al cumplimiento de normas de seguridad, permisos y protocolos.

Audiencias y medidas cautelares

Las comparecencias ante jueces de control se han desarrollado en distintas fechas, con audiencias prolongadas en algunos casos debido a la complejidad del expediente. Algunos de los imputados enfrentan el proceso bajo medidas cautelares, como presentación periódica ante la autoridad, restricciones para salir del estado y garantías económicas.

La Fiscalía detalló que aún continúan programándose diligencias judiciales conforme se integran nuevos elementos al caso.

Peritajes y análisis técnicos siguen en curso

Paralelamente, al avance legal, la FGJES mantiene una línea activa de investigación pericial que incluye análisis técnicos del inmueble, revisión de documentos oficiales, entrevistas a empleados, testigos y autoridades, así como la evaluación de posibles irregularidades en los permisos y condiciones de seguridad del local.

Estas acciones buscan esclarecer con precisión qué factores permitieron que el incendio derivara en una tragedia de tal magnitud y determinar responsabilidades con base en evidencia técnica y jurídica.

El proceso continúa abierto y en desarrollo, mientras familiares de las víctimas y la sociedad hermosillense permanecen atentos al curso de las investigaciones y resoluciones judiciales.