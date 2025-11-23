Suman 456 bolsas con restos encontradas cerca del Estadio Akron

Colectivos continúan sus labores de búsqueda para encontrar a sus seres queridos, quienes fueron reportados como desaparecidos desde hace años

Colectivos de búsqueda reportaron que se encontraron 456 bolsas con restos humanos en varios puntos del Estado, incluido en un área cercana al estadio Akron, una de las sedes mundialistas para la Copa del Mundo 2026.

De acuerdo con un integrante del colectivo "Guerreros Buscadores de Jalisco" explicó que los hallazgos más recientes se llevaron a cabo en el pasado mes de septiembre durante las labores de búsqueda en una zona cercana al recinto deportivo.

Estos hallazgos se registraron cuando trabajadores de construcción localizaron una bolsa con presuntos restos, pero al examinar la zona, la cifra incrementó. Según testigos, tan solo en esta zona conocida como Las Agujas, se recuperaron un total de 290 bolsas.

Por su parte, el Colectivo "Manos buscadoras" informo que uno de los hallazgos más importantes fue el realizado hace unos días, donde se encontraron al menos 61 bolsas con restos humanos en el municipio de Zapopan.

Los otros municipios en donde los colectivos de búsqueda descubrieron restos humanos dentro de bolsas son: