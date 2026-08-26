Suman 32 integrantes de CJNG detenidos, según García Harfuch

Estos trabajos de inteligencia se llevaron a cabo desde el 19 de agosto, donde las autoridades lograron decomisar arsenal y dosis de diversas drogas

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer este lunes que 20 presuntos delincuentes vinculados al Cartel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos como resultado de los operativos desplegados en al menos tres entidades.

A través de redes sociales, el titular de la dependencia detalló que la captura de estos supuestos miembros del crimen organizado se dio luego de cateos simultáneos en 36 inmuebles ubicados en Hidalgo, Jalisco y Michoacán.

La coordinación entre @Defensamx1, @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico y @GN_MEXICO_ permitió realizar acciones simultáneas en 36 inmuebles de Hidalgo, Jalisco y Michoacán, donde fueron detenidas 20 personas vinculadas con el CJNG.

Se aseguraron armas de fuego, droga, 113… pic.twitter.com/KDnxPSuzWB — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) August 24, 2026 De acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, estos trabajos de inteligencia se llevaron a cabo desde el 19 de agosto, donde las autoridades lograron decomisar los siguientes objetos del delito: 10 armas de fuego.

Cargadores y cartuchos de diversos calibres.

Diversas dosis de sustancias con características similares al fentanilo , metanfetamina y marihuana .

, y . 113 vehículos.

Numerario.

Joyería.

Equipo de comunicación.

Un dron.

Un inhibidor de drones.

Fauna silvestre y de granja. Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y la propia Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) participaron en estos despliegues. Se presume que con estas acciones suman 32 personas detenidas ligadas a este grupo criminal.