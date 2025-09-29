Suman 31 muertos por explosión de pipa de gas en Ciudad de México

De acuerdo con el último reporte, 25 hombres y seis mujeres son los fallecidos a causa de las quemaduras provocadas por dicho siniestro

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México informó que la cifra de personas fallecidas por la explosión de una pipa de gas ascendió a 31.

De acuerdo con el listado, la última víctima fue identificada como Oscar Uriel García Rivera, un joven de 31 años que estaba internado en el Hospital General 20 de noviembre de la capital mexicana.

Con este deceso, suman 25 víctimas mortales de sexo masculino, mientras que el resto son mujeres.

Según la última actualización del Gobierno, 13 víctimas continúan hospitalizadas, mientras que 40 heridos ya fueron dados de alta de los centros de salud.

La explosión es considerada una de las más letales de la historia reciente de la Ciudad de México. La explosión ocurrió cuando el camión cisterna trasladaba 49,500 litros de gas LP cuando circulaba por la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.