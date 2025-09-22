Info 7 Logo
Suman 28 personas fallecidas por explosión de pipa en CDMX

Por: Diana Leyva

21 Septiembre 2025, 15:29

Al menos tres personas continúan graves luego de que la detonación les causara quemaduras de consideración el pasado 10 de septiembre

El director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), Martí Batres, informó sobre la muerte de una de las víctimas de la explosión de un camión de gas registrada el pasado 10 de septiembre, en la zona este de la Ciudad de México.

Aseveró que las autoridades acompañan a la familia del fallecido en este “sensible momento” y aseguró que facilitarán todos los servicios y atenciones pertinentes.

En otro comunicado, el instituto precisó que tres personas continúan hospitalizadas en nosocomios del organismo, quienes "reciben atención integral y especializada, con equipamiento e insumos suficientes".

Detalló que dos personas se encuentran en estado muy grave, mientras que la restante esta en las mismas condiciones, pero estable.

Con este deceso, la cifra de personas fallecidas asciende a 28.

 

