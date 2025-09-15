Suman 16 muertos tras choque múltiple en Yucatán

Se confirmó que la cifra de fallecidos aumentó a 16 tras una carambola en el tramo Chocolá-Kopomá donde al menos un vehículo de carga pesada estuvo involucrado

Tras registrar una carambola sobre la carretera federal Mérida-Campeche, a la altura del kilómetro 127, la gobernadora Layda Sansores informó que 16 personas perdieron la vida por el percance.

"Seguimos haciendo todo lo posible para contactar a las familias de las personas fallecidas", aseguró Sansores

Aseguró que gobierno se encuentra en coordinación con las autoridades de Yucatán y Calikiní, municipio al norte de Campeche.

Primeros reportes señalan que la mayoría de los fallecidos son originarios de Calikiní, hacia donde se dirigían desde Mérida, capital de Yucatán.

El ayuntamiento de Calikiní expresó sus condolencias en un mensaje en sus redes sociales, donde afirmó que "las puertas de la Presidencia Municipal permanecerán abiertas" para ofrecer asistencia y acompañamiento para los familiares de las víctimas.

Por su parte, el gobernador de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, aseguró que mantiene contacto con su homóloga de Campeche y acompañó a las familias al Servicio Médico Forense.

La Secretaría de Seguridad Pública de YUcatán informó que en la carambola participó un camión de carga, un vehículo particular y un taxi colectivo.

Entre los fallecidos, se destaca la presencia del conductor del tractocamión, así como el de un tripulante del taxi.

Medios locales señalaron que en este último, se trasladaban varios trabajadores de construcción que partieron desde Mérida hacia las zonas colindantes del Estado.

Reportes indican que tras impactarse contra el camión, el taxi colectivo salió de la vía para volcarse e incendiarse.

Aunque las causas de los hechos aún no han sio confirmadas, instaron a la ciudadanía a tomar precauciones en las carreteras federales y respetar los límites de velocidad.