Suman 13 mexicanos muertos bajo custodia migratoria en EUA

El Gobierno de México califica los casos como 'inaceptables' y exige investigaciones tras el fallecimiento de connacionales en centros del ICE

El Gobierno de México informó que al menos 13 personas mexicanas han muerto bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, en el contexto del endurecimiento de las políticas migratorias durante la administración de Donald Trump.

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Roberto Velasco, calificó la situación como “dolorosa, desgarradora y absolutamente inaceptable”.

Por su parte, el canciller Juan Ramón de la Fuente detalló que, desde el 20 de enero a la fecha, han sido detenidos 177 mil 192 connacionales por autoridades migratorias estadounidenses.

Actualmente, 13 mil 722 mexicanos permanecen recluidos en centros de internamiento en Estados Unidos.

De los 13 fallecimientos reportados, cuatro ocurrieron en California, tres en Georgia, dos en Arizona, uno en Texas, uno en Misuri y uno en Illinois.

Las víctimas tenían entre 19 y 69 años de edad. Según los reportes preliminares:

Seis muertes estuvieron relacionadas con complicaciones médicas

Cuatro fueron clasificadas como suicidios

Dos ocurrieron durante operativos del ICE

Una se registró en un tiroteo contra una instalación migratori

Acciones legales y presión diplomática

Velasco indicó que, con apoyo de la red consular, algunas familias han iniciado acciones legales:

Dos demandas ya fueron presentadas

Cuatro casos están en integración jurídica

Tres en análisis preliminar

Tres más pendientes de decisión familiar

Además, el gobierno mexicano ha enviado 14 comunicaciones diplomáticas a Washington para expresar su preocupación y exigir esclarecimiento de los hechos.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha respondido en 12 ocasiones, señalando que todos los casos están bajo investigación por la oficina de responsabilidad profesional del ICE.

No obstante, hasta el momento no se han reportado sanciones contra posibles responsables.

Postura de la Presidencia de México

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que ha planteado el tema directamente en conversaciones con su homólogo estadounidense, insistiendo en la necesidad de respetar los derechos humanos de los migrantes.

“Pedimos que se respeten los derechos humanos (…) seguiremos insistiendo en que haya investigaciones claras y peritajes que determinen las causas de los fallecimientos”, señaló.

El caso ha elevado la tensión en la relación bilateral en materia migratoria, en un contexto de políticas más estrictas en Estados Unidos y creciente preocupación por las condiciones en los centros de detención.