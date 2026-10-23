Suman 11 víctimas mortales tras frente frío número 2 en Veracruz

Las víctimas fallecieron en dos incidentes en Coatzacoalcos y Las Choapas, además de un conductor arrastrado por la corriente

El paso del frente frío número 2 por el sur de Veracruz ha dejado 11 personas fallecidas, entre ellas cuatro menores de edad, en hechos ocurridos en los municipios de Coatzacoalcos y Las Choapas.

El saldo corresponde a tres incidentes: el derrumbe de una barda sobre una vivienda en Villa Allende, la intoxicación de seis integrantes de una familia por monóxido de carbono y la muerte de un conductor cuyo vehículo fue arrastrado por una corriente de agua.

Las autoridades estatales mantienen la atención en la región ante la persistencia de las lluvias y las inundaciones.

Fallecen cuatro integrantes de una familia tras colpaso de una barda

El primer incidente ocurrió durante la madrugada del lunes 19 de octubre, en la colonia Ejidal de Villa Allende, en Coatzacoalcos, donde una barda de concreto cayó sobre una vivienda en la que dormía una familia.

Las lluvias y los fuertes vientos reblandecieron el terreno hasta provocar el colapso de la estructura, que dividía dos propiedades.

Las cuatro víctimas fueron identificadas como Martha Elena Cortaza Carmona, una adulta mayor; su hija, Eva María Reyes Cortaza, de 37 años; su nieta Daniela Paloma Reyes Cortaza, de 23, y Jade Vergara Cortaza, de 16 años.

Un joven de 18 años sobrevivió al derrumbe y alertó a las autoridades sobre lo ocurrido.

Tras el accidente, la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, lamentó las muertes y explicó que la casa estaba construida sobre un talud, condición que habría favorecido el colapso tras el reblandecimiento de la tierra.

Seis integrantes de una familia mueren por intoxicación

El segundo caso ocurrió en un rancho ubicado en el kilómetro 22 de la carretera Las Choapas-Ocozocoautla, donde seis integrantes de una familia murieron por inhalar monóxido de carbono.

De acuerdo con la información, la familia se quedó sin suministro eléctrico durante más de 24 horas debido al temporal y encendió una planta generadora de electricidad dentro de la vivienda.

Los gases producidos por el equipo se acumularon en el inmueble y provocaron la muerte de sus ocupantes.

Las víctimas fueron identificadas como Benito Santos González, de 19 años; Carlos Javier Santos González, de 18; Alexis Santos González, de 26; Jessica Mayoral, de 24, y los menores Emiliano y Román Santos Mayoral, hijos de Alexis y Jessica.

Aunque las muertes ocurrieron durante la emergencia por el frente frío, la mandataria estatal aclaró que los seis fallecimientos fueron consecuencia de la intoxicación por los gases de la planta eléctrica, no de un impacto directo de las lluvias.

Corriente arrastra camioneta en Las Choapas

El saldo llegó a 11 víctimas con la localización del cuerpo de Arturo Fernández Zamano, de 45 años, originario de Xalapa.

El hombre conducía una camioneta Volkswagen Caddy, con placas de Veracruz, en la que transportaba autopartes, cuando una fuerte corriente lo sorprendió en el Libramiento Búfalo, en Las Choapas.

La unidad fue arrastrada hacia una zona inundada. Durante las labores de búsqueda, el vehículo y el cuerpo fueron encontrados parcialmente sumergidos entre el agua y la vegetación, cerca de la salida hacia la carretera a Villa Cuichapa.

De acuerdo con los reportes sobre el caso, Fernández Zamano murió por ahogamiento.

Suspenden clases en ocho municipios

Ante las inundaciones y los riesgos para la población, las secretarías de Educación de Veracruz y de Protección Civil confirmaron la suspensión de clases para este miércoles 21 de octubre en ocho municipios del sur del estado.

Las dependencias señalaron que la medida busca proteger a estudiantes, docentes y trabajadores de los planteles ante las condiciones meteorológicas y las afectaciones ocasionadas por las lluvias.

🚨 SUSPENSIÓN DE CLASES MIÉRCOLES 21 DE OCTUBRE Como medida preventiva para salvaguardar la integridad de la comunidad escolar debido a las condiciones meteorológicas por el Frente Frío No. 2, que ya se aleja de las costas de Veracruz, se determina por indicaciones de Protección Civil la suspensión de actividades escolares en 8 municipios. Exhortamos a toda la población a mantenerse informados a través de los canales oficiales. — Rocío Nahle (@rocionahle) October 21, 2026 La suspensión forma parte de las acciones preventivas implementadas durante la emergencia, que ha dejado inundaciones en 58 municipios veracruzanos. Las autoridades mantienen la atención a las zonas afectadas por el frente frío número 2, mientras continúan los reportes sobre daños y riesgos derivados de las precipitaciones.