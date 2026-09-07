Suman 10 muertos y 64 heridos por estallido en Edomex

Las autoridades actualizaron el saldo de víctimas mortales tras la detonación de material almacenado durante una fiesta patronal.

Al menos 10 muertos y 64 personas heridas fueron registradas por la explosión de pirotecnia registrada en una fiesta patronal del Estado de México.

De acuerdo con la Secretaría de Salud del Estado de México, se atendieron a más de 64 personas lesionadas debido a la fuerte explosión suscitada en el municipio de Temascalcingo.

Por ello, mencionaron que se instaló el Sistema de Comando de Incidentes (SCI), con la participación de personal estatal de Protección Civil, de los Servicios de Urgencias del Estado de México (SUEM) y del Instituto de Salud del Estado de México (ISEM).

Además, se mencionó que el incidente "ocurrió por la detonación de material pirotécnico almacenado en un espacio del inmueble que era utilizado como bodega", por lo que elementos de rescate acudieron al lugar para llevar a cabo las acciones correspondientes.

En el despliegue también intervinieron la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la Cruz Roja Mexicana, la Comisión Nacional de Emergencias, corporaciones de seguridad, servicios médicos y unidades municipales de Protección Civil y Bomberos de Temascalcingo, Ixtlahuaca, El Oro, San José del Rincón, Acambay, Atlacomulco y de Contepec, Michoacán.

Explosión de pirotecnia deja nueve muertos y 24 heridos en Edomex

Al menos nueve personas sin vida y 24 más heridas fue el resultado de una explosión de pirotecnia registrada durante la celebración de las fiestas patronales de Nuestra Señora de la Luz en Temascalcingo, Estado de México.

El fuerte estallido provocó el colapso de la losa del inmueble, que aplastó a las personas que se encontraban en el lugar.