Suma FGR una renuncia más; sale Óscar Langlet González

Óscar Langlet González se desempeñaba como encargado de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

La Fiscalía General de la República (FGR) acumuló dos renuncias en menos de una semana. Se trata de Óscar Langlet González, quien se desempeñaba como encargado de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos.

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), esta dependencia federal se encarga de investigar los hechos relacionados con corrupción cometidos por servidores públicos, así como contra la administración de justicia.

Hasta el momento, la Fiscalía General de la República no ha brindado información sobre su remoción o la del extitular de una dependencia adscrita, Ulises Lara, quien también renunció a su cargo hace aproximadamente 48 horas.

¿Quién es Óscar Langlet González?

Óscar Langlet González es abogado y funcionario con una carrera desarrollada principalmente en la entonces Procuraduría General de la República (PGR) y, posteriormente, en la Fiscalía General de la República.

A lo largo de su trayectoria, se desempeñó como director general de Asuntos Jurídicos en la PGR y posteriormente fue coordinador de asesores del entonces fiscal general Alejandro Gertz Manero.

En ese cargo participó en la defensa institucional de la autonomía de la FGR y en la discusión de reformas a su Ley Orgánica ante el Senado.

Más adelante fue nombrado titular de la Consejería General de la Fiscalía, responsabilidad desde la cual encabezó la emisión de acuerdos administrativos y representó a la institución en actos oficiales relacionados con transparencia, acceso a la información y normatividad interna.

En enero de 2026 asumió la titularidad de la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de la Justicia, área encargada de investigar presuntos delitos atribuidos a funcionarios públicos federales y conductas relacionadas con la administración de justicia.

Su nombre volvió a la atención pública el 16 de julio de 2026, luego de que se reportara su salida de la FGR.

Ulises Lara deja vocería de la Fiscalía General de la República

Ulises Lara López anunció este martes su renuncia como vocero de la Fiscalía General de la República (FGR).

Después de aproximadamente seis meses, fue incorporado a la institución a principios de enero de 2026, cuando la fiscal Ernestina Godoy lo nombró titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes.