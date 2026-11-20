El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, señaló que la Cámara Baja esperará la resolución del Tribunal Electoral para acatarla

El Instituto Nacional Electoral (INE) contará con una presidencia permanente hasta finales de enero del próximo año, luego de que el proceso se prolongara a raíz de una denuncia interpuesta por el PAN ante el Tribunal Electoral, advirtió el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal.

En conferencia de prensa, el legislador zacatecano señaló que la Cámara Baja esperará la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para acatarla en tiempo y forma.

"Si el Tribunal Electoral en los días que tenga por resolver mandata que emitamos la convocatoria como creo es previsible, en enero tendremos nueva presidenta de acuerdo con los plazos. Este enero, final, digo, sumen 28 días más 30, 58, más o menos es la fecha que yo calculo", estimó.

Impugnación y escenario legislativo

Monreal calificó la demanda panista como un acto de "protagonismo fugaz" y sostuvo que, al llevar a los tribunales una definición que pudo haberse resuelto en San Lázaro, Acción Nacional allana el camino para que Morena aplique su mayoría calificada y designe a quien sustituirá a Guadalupe Taddei.

"La demanda, entiendo, tiene efectos de protagonismo fugaz político, pero no tiene consistencia en un acuerdo que le sirva a la democracia. Puede servir ahorita mediáticamente y en la nota, pero díganme qué propósitos logrará. Ninguno más que acelerar una decisión que se tomará como establece la ley y la Constitución. O sea, ya estoy atado a un consenso si el Tribunal ordena o mandata que se expida de inmediato la convocatoria", expresó.

Asimismo, afirmó que con este recurso legal "ellos ganaron", al referirse tanto a los promoventes como a sectores de la propia bancada morenista que planteaban sacar adelante la designación mediante mayoría legislativa.

Asume ruptura de negociaciones

El coordinador parlamentario hizo un "mea culpa" por la falta de entendimiento entre las fuerzas políticas para construir un acuerdo previo:

"No culpo a nadie, es mi incapacidad de no poder llegar a un acuerdo. Pero ya está el hecho expresado y ya está la demanda de protección de derechos políticos de la ciudadanía en el tribunal (...) El acuerdo y el consenso ya no fue posible, como yo lo deseaba. Ahora yo tendré que hacer caso de la mayoría legislativa que coordino y muchos de ellos querían este escenario de aplicar la mayoría. Así es de que ellos ganaron".

Pese a manifestarse decepcionado por no haber alcanzado el consenso, Monreal negó que su postura se esté endureciendo y aseguró que mantendrá el diálogo, aunque sujetará los siguientes pasos a lo que determine el órgano jurisdiccional, al que se refirió como "Tribunal de los acordeones".

Finalmente, sostuvo que como parte señalada en el recurso y titular de la Jucopo conducirá las próximas semanas bajo criterios jurídicos, y reiteró que la ausencia de un acuerdo previo es una responsabilidad compartida sin descalificaciones hacia el PAN.