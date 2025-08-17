Submarino extranjero causa alerta en Puerto Vallarta

La Secretaría de Marina dio a conocer la presencia de un submarino de bandera chilena, identificado como ‘Thomson’, que permanecerá fondeado frente a la costa de Puerto Vallarta entre el 15 y el 18 de agosto.
De acuerdo con el aviso oficial, la embarcación se instalará a poco más de un kilómetro de la playa, en las coordenadas, frente al complejo Bay View Grand Condos. La maniobra responde a cuestiones de seguridad y descanso de la tripulación, y no tiene fines comerciales.
La Capitanía de Puerto Regional exhortó a pescadores, prestadores de servicios turísticos y navegantes recreativos a tomar precauciones durante la estancia del submarino.
Las recomendaciones incluyen no acercarse a la zona de fondeo, evitar el uso de motos acuáticas, kayaks o paddles en las inmediaciones y bajo ninguna circunstancia, intentar abordar la nave.
Asimismo, la autoridad marítima recordó que las indicaciones oficiales se transmitirán vía radio VHF, en los canales 13 y 16, por lo que pidió mantenerse atentos a los comunicados con el fin de proteger la vida humana en el mar y prevenir incidentes.
El fondeo, explicaron, es una práctica habitual mediante la cual el submarino se mantiene fijo en un punto específico utilizando sus anclas. Esto permite realizar labores de rutina y asegurar la operación de la nave sin riesgos, siempre y cuando la población y embarcaciones cercanas respeten la zona delimitada.
#ÚLTIMAHORA | Submarino captado en la playa de Puerto Vallarta causa sorpresa a propios y extraños.— Luis Antonio - YouTube Live News (@LuisLiveNews) August 15, 2025
Según la @SEMAR_mx es el Submarino chileno "𝗧𝗛𝗢𝗠𝗦𝗢𝗠" y no de Estados Unidos como lo señalan varios "expertos"🧐#PuertoVallarta #LuisAntonioLiveNews pic.twitter.com/9RPdAL6FyY