Submarino extranjero causa alerta en Puerto Vallarta

Submarino chileno ‘Thomson’ fondeará en Puerto Vallarta del 15 al 18 de agosto; Marina pide a pescadores y turistas mantener distancia por seguridad

La Secretaría de Marina dio a conocer la presencia de un submarino de bandera chilena, identificado como ‘Thomson’, que permanecerá fondeado frente a la costa de Puerto Vallarta entre el 15 y el 18 de agosto.

De acuerdo con el aviso oficial, la embarcación se instalará a poco más de un kilómetro de la playa, en las coordenadas, frente al complejo Bay View Grand Condos. La maniobra responde a cuestiones de seguridad y descanso de la tripulación, y no tiene fines comerciales.

La Capitanía de Puerto Regional exhortó a pescadores, prestadores de servicios turísticos y navegantes recreativos a tomar precauciones durante la estancia del submarino.

Las recomendaciones incluyen no acercarse a la zona de fondeo, evitar el uso de motos acuáticas, kayaks o paddles en las inmediaciones y bajo ninguna circunstancia, intentar abordar la nave.

Asimismo, la autoridad marítima recordó que las indicaciones oficiales se transmitirán vía radio VHF, en los canales 13 y 16, por lo que pidió mantenerse atentos a los comunicados con el fin de proteger la vida humana en el mar y prevenir incidentes.

El fondeo, explicaron, es una práctica habitual mediante la cual el submarino se mantiene fijo en un punto específico utilizando sus anclas. Esto permite realizar labores de rutina y asegurar la operación de la nave sin riesgos, siempre y cuando la población y embarcaciones cercanas respeten la zona delimitada.