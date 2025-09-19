Suben los delitos en México un 6.79 % en 2024

El segundo incremento desde 2022, sin embargo, el costo del crimen para los mexicanos decreció poco más del 5 %, reveló este jueves el Inegi

El número de delitos en México subió un 6.79 % anual hasta los 33.5 millones en 2024, el segundo incremento desde 2022, sin embargo, el costo del crimen para los mexicanos decreció poco más del 5 %, reveló este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Esto equivale a 2.2 millones más de crímenes que los 31.3 millones registrados en 2023, según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), que se centra en mexicanos de 18 años y más, del total de 126 millones de habitantes en el país.

Por ende, la tasa de delitos por cada 100,000 personas se elevó un 4.8 % anual hasta 34,918, y así la tasa de delitos por víctima fue similar al 1.4 del 2023.

En tanto, la cantidad de víctimas de un delito en México subió un 5.3 % anual, 1.2 millones más que el año anterior.

"Para 2024, 23.1 millones de personas de 18 años y más fueron víctimas de delito: la cifra equivale a 24,135 víctimas por cada 100,000 habitantes, que es estadísticamente superior a la tasa de 2023 que fue de 23,323 y este incremento es el segundo en línea desde 2022, lo cual confirma una tendencia a la alza en la victimización del país", indicó Dyer Dwight, titular de la Unidad de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del Inegi.

El estudio encontró que en el 29 % de los hogares de México, 11.4 millones, un integrante padeció algún crimen.

Por género y tipo de crimen

La incidencia delictiva fue mayor en números absolutos en mujeres, con 12.7 millones de ellas como víctimas de un crimen, una tasa de 23,399 por cada 100,000.

Pero a nivel proporcional la incidencia fue mayor en hombres, con una razón de 25,010 por cada 100,000, lo que equivale a 10.9 millones de víctimas.

Además, tres cuartas partes de la población mexicana, el 75.6 %, perciben inseguridad en el estado donde residen.

La proporción de mujeres que expresaron sentirse inseguras (79.4 %) fue mayor a la de hombres (70.9 %).

Mientras que seis de cada 10 mexicanos, el 64.2 %, reportaron la inseguridad como "el problema más grave".

El Inegi calculó que, del total de delitos, el 93.2 % no se denunció o no se investigó, un subregistro llamado cifra negra.

El fraude fue otra vez el delito más frecuente, con 21.7 % del total, mientras que el robo o asalto en calle o transporte público quedó en segundo puesto (17.2 %).

La lista la completan la extorsión (17.1 %), amenazas verbales (13.4 %), robo de vehículo (9.6 %), otros delitos como secuestro y agresiones sexuales (8.2 %), robo en vivienda (4.6 %), lesiones (4.6 %), y otros robos (3.7 %).

Las entidades con más delitos por 100,000 habitantes fueron el Estado de México (34,851), Ciudad de México (30,804) y Tlaxcala (30,498), todas en el centro del país.

Mientras que las menores tasas estuvieron en Chiapas (15,576), Tamaulipas (16,537) y Michoacán (16,572).

Baja el costo del crimen

Pese al panorama, el costo de la inseguridad y el delito en hogares mexicanos fue de 269,600 millones de pesos en 2024, un 5.07 % menor que los 282,000 millones de pesos de 2023.

Esto equivale al 1.07 % del producto interior bruto (PIB).

El costo promedio del crimen por persona afectada se redujo un 9.5 % hasta los 6,226 pesos frente a la cifra previa de 6,853 pesos.

Y hubo un aumento del 0.1 % en el gasto de los hogares en medidas preventivas hasta los 91,800 millones de pesos.

Mientras que las pérdidas por victimización se redujeron un 6.79 % a 177,800 millones de pesos.