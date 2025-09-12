Suben a seis los fallecidos por explosión de pipa de gas en CDMX

La Secretaría de Salud de CDMX va a ser quien va a estar atendiendo las listas, viendo de qué manera van evolucionando las personas que fueron afectadas.

Las autoridades mexicanas informaron este jueves que la cifra de fallecidos por la explosión de una pipa de gas ocurrida el miércoles en Iztapalapa, en el sur de la capital mexicana, se elevó a seis mientras que los heridos en estado crítico son 23.

"En este momento la Secretaría de Salud de la Ciudad de México va a ser quien va a estar atendiendo las listas, viendo de qué manera van evolucionando las personas que fueron afectadas. De los 90 afectados, siguen 23 en estado crítico; tenemos ya seis personas que han fallecido” , señaló Myriam Urzúa, titular de Protección Civil de Ciudad de México.