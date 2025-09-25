Sube a treinta cifra de fallecidos por explosión de pipa en CDMX

El más reciente fallecimiento fue el de Geovana, una joven de 21 años que estaba internada en el Hospital de traumatología Victoriano de la Fuente Narváez

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó a treinta la cifra de fallecidos por la explosión de un camión de gas el pasado 10 de septiembre.

Según la última actualización del Gobierno capitalino, suman treinta muertos, quince hospitalizados y 39 lesionados que ya han sido dados de alta de los hospitales, tras el siniestro ocurrido en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el listado, el más reciente fallecimiento fue el de Geovana, una joven de 21 años que estaba internada en el Hospital de traumatología Victoriano de la Fuente Narváez, aunque la autoridad no especificó los apellidos de la víctima.

La explosión, que para los habitantes de la Ciudad de México es una más graves en la historia reciente de la metrópoli, ocurrió cuando un camión cisterna con capacidad de 49,500 litros volcó y explotó en la Calzada Ignacio Zaragoza, a la altura del Puente de la Concordia, en Iztapalapa.