Sube a ocho la cifra de muertos por Rachel en Baja California

El último fallecimiento reportado es el de un joven de 17 años, cuyo cuerpo fue hallado en la localidad de Lomas de Mendoza, de acuerdo con las autoridades

La cifra de personas fallecidas por el ciclón Rachel en Baja California (noroeste de México) aumentó este miércoles a ocho, cuatro de ellos menores de edad, según informaron las autoridades.

Al presentar un informe sobre las labores de rescate, el general Daniel Gallegos Acevedo, comandante de la Segunda Zona Militar, indicó que los trabajos continúan para localizar a otras dos personas que permanecen desaparecidas.

Al momento, llevamos la localización de un menor con vida y, lamentablemente, el fallecimiento de ocho personas. "Continuamos en la búsqueda de dos personas más no localizadas", indicó el general de brigada de Estado Mayor, enviados para atender la emergencia.

Las ocho muertes ocurrieron en el municipio de Ensenada, el más afectado por el paso de Rachel el fin de semana.

El último fallecimiento reportado es el de un joven de 17 años, cuyo cuerpo fue hallado en la localidad de Lomas de Mendoza, de acuerdo con las autoridades.

Este caso se suma a otros siete fallecidos confirmados hasta el martes, entre ellos, tres menores: un niño de cuatro años, otro de catorce y una menor de trece.

También se registró la muerte de tres mujeres, dos de treinta años y una de 35, y de otro hombre, de 51 años.

La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, advirtió en conferencia de prensa que la emergencia "sigue activa" ante el avance del huracán Simón en el Pacífico, que podría llegar a las costas de este estado el domingo.

No podemos bajar la guardia. "La contingencia sigue activa, y las lluvias continuarán durante los próximos días", avisó Del Pilar.

Ante ello, la gobernadora exhortó a la población a seguir atendiendo los avisos de Protección Civil y evitar cruzar arroyos y corrientes de agua.

Las afectaciones de Rachel se registran mientras el Pacífico mexicano enfrenta también el paso del huracán Simón, que este miércoles bajó a categoría 1, mientras permanece semiestacionario frente a las costas de Jalisco (oeste).

La región también enfrenta la amenaza de la tormenta tropical Trudy, que se formó el martes frente al suroeste del país y podría intensificarse a huracán mayor el viernes, según los pronósticos.

Rachel tocó tierra el domingo en Baja California y posteriormente avanzó hacia Estados Unidos ya como ciclón postropical, donde también causó efectos.

El fenómeno se formó el 27 de septiembre como tormenta tropical frente a Guerrero (suroeste) y alcanzó la categoría 3 mientras avanzaba en paralelo a las costas mexicanas; después se alejó y debilitó, antes de cambiar de rumbo y aproximarse nuevamente al país por Baja California.

Para la temporada de 2026, México prevé entre 18 y 21 ciclones con nombre en el Pacífico, de los cuales entre cuatro y cinco podrían ser huracanes mayores.