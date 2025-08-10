Subasta de bienes recuperados alcanzan ventas por más de $40 mdp

Mónica Fernández, titular del Indep, informó que se ofertaron 145,657 bienes, de los cuales 107,066 fueron adjudicados a través de pujas en línea

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) logró comprometer ventas por un total de 40,951,471 pesos (poco más de 2 millones de dólares) en su más reciente subasta electrónica, donde se vendieron más de 107,000 bienes, el 73 % del total ofertado.

Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, Mónica Fernández, titular del Indep, informó que se ofertaron 145,657 bienes, de los cuales 107,066 fueron adjudicados a través de pujas en línea por parte de los participantes.

El evento contó con más de 15,000 personas registradas para participar, superando ampliamente los registros previos.

Fernández celebró la respuesta de los participantes, pues recordó que el promedio de venta era de apenas 6 o 7 millones.

Entre los bienes vendidos destacan 107,049 artículos clasificados como muebles, 16 inmuebles y un activo financiero.

En monto, las ventas de muebles sumaron 26,364,306 pesos (casi 1.31 millones de dólares), las de inmuebles 14,545,665 pesos (unos 727,000 dólares) y los activos financieros 41,500 pesos (unos 2,000 dólares).

Entre los artículos subastados, Fernández destacó vehículos como un Camaro, Austin Morris de colección, entre otras camionetas de lujo, así como una gargantilla de oro de 14 kilates y un lote de audífonos inalámbricos.

Además, entre los inmuebles adjudicados figuran una casa en Chihuahua por 3.8 millones de pesos (unos 190,000 dólares), otra en Mazatlán por 1.6 millones (casi 81,000 dólares), un terreno en Saltillo por 190,000 pesos (9,500 dólares) y uno más en Mulegé por 1.8 millones de pesos (alrededor de 90.000 dólares).

Ventas directas y subastas a martillo

Mónica Fernández también anunció la apertura de un nuevo esquema de venta directa a través del sitio oficial del Indep.

Desde esta semana, los ciudadanos pueden adquirir bienes con precios que van de 1 a 5,000 pesos, disponibles en inventarios verificados del instituto.

Actualmente, hay más de 54,000 piezas a disposición para venta directa, incluyendo 42 toneladas de bienes diversos y activos financieros.

Por su parte, adelantó que el Indep alista el regreso de las subastas a martillo presenciales en diferentes estados del país, así como nuevas subastas a sobre cerrado para inmuebles de alto valor.