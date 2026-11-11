SSPC destaca captura de líderes criminales en cinco estados

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) destacó este martes las principales detenciones efectuadas por el Gabinete de Seguridad para combatir diversos delitos en el país.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Omar García Harfuch detalló que estos operativos de seguridad se registraron en Jalisco, Estado de México, Sinaloa, Tamaulipas y Colima, los cuales derivaron en la detención y abatimiento de presuntos integrantes y líderes de organizaciones criminales.

Hoy informamos por instrucciones de la Presidenta @Claudiashein sobre acciones del @GabSeguridadMX contra responsables de homicidios, secuestros, extorsiones y ataques que han dañado a comunidades e instituciones. En Jalisco, la detención de Rafael “N”, “R2”, se suma a la captura de Ramón Ángel “N”, “R1”, identificado como presunto autor intelectual del homicidio del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo. Ambos son señalados como principales mandos de “Los Rs”, organización vinculada con homicidios, secuestros y extorsiones a productores, comerciantes y empresarios en Michoacán y Jalisco. R1 y R2 cuentan con órdenes de aprehensión en México y en Estados Unidos. En el Estado de México, durante un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión, compañeros de @SSPCMexico fueron agredidos con disparos. Al repeler el ataque murió Edgar Aarón “N”, “El General”, identificado como líder de una organización criminal y señalado por las investigaciones como presunto autor intelectual del homicidio de nuestro compañero Milton Morales. No olvidamos a nuestros compañeros ni dejamos de investigar las agresiones en su contra. En Guasave, Sinaloa, durante una operación de @SEMAR_mx y @SSPCMexico, fue abatido Jesús “N”, “Chuy González”, después de una agresión armada contra personal naval. Era buscado por autoridades estadounidenses, que ofrecían una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que permitiera su captura, y estaba relacionado con tráfico de drogas hacia Estados Unidos y lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, fueron detenidos por @Defensamx1 y @FGRMexico Gerardo Javier “N”, “La Pocha”, y su hijo, “El Nazi”, identificados como integrantes del Cártel del Noreste y relacionados con investigaciones por homicidios, secuestros y desapariciones. “La Pocha” cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos. En seguimiento al atentado con un vehículo explosivo contra las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, fueron detenidos en Tecomán, Colima, David “N”, “Mando 20”, señalado como presunto responsable del ataque, así como Sinuhé “N” y Cristian “N”. En estos cateos participaron @SEMAR_mx, @SSPCMexico y @FGRMexico; se aseguraron armas, vehículos, dinero e indicios relacionados con la investigación. Se fortalece cada vez más el trabajo coordinado de @Defensamx1, @SEMAR_mx, @FGRMexico, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, el Centro Nacional de Inteligencia y las autoridades estatales. — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) November 10, 2026

Cae 'R2', presunto mando de 'Los Rs', en Jalisco

En Jalisco fue detenido Rafael “N”, alias “R2”, cuya captura se suma a la de Ramón Ángel “N”, conocido como “R1”, identificado como presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

Ambos son señalados como principales mandos de la organización criminal “Los Rs”, relacionada con homicidios, secuestros y extorsiones contra productores, comerciantes y empresarios de Michoacán y Jalisco. Además, cuentan con órdenes de aprehensión en México y Estados Unidos.

Abaten a 'El General', señalado por homicidio de Milton Morales

Durante un operativo para cumplimentar una orden de aprehensión en el Estado de México, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) fueron agredidos con disparos de arma de fuego.

Al repeler el ataque murió Edgar Aarón “N”, alias “El General”, identificado por las autoridades como líder de una organización criminal y señalado en las investigaciones como presunto autor intelectual del homicidio del agente Milton Morales.

Muere 'Chuy González' tras enfrentamiento con Marina en Sinaloa

En Guasave, Sinaloa, durante una operación de la Secretaría de Marina (SEMAR) y la SSPC, fue abatido Jesús “N”, conocido como “Chuy González”, luego de una agresión armada contra personal naval.

El hombre era buscado por autoridades estadounidenses, que ofrecían una recompensa de hasta cinco millones de dólares por información que permitiera su captura. También era relacionado con el tráfico de drogas hacia Estados Unidos y el lavado de dinero para el Cártel de Sinaloa.

Detienen a 'La Pocha' y a su hijo, presuntos integrantes del Cártel del Noreste

En Nuevo Laredo, Tamaulipas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron a Gerardo Javier “N”, alias “La Pocha”, y a su hijo, conocido como “El Nazi”.

Ambos fueron identificados como presuntos integrantes del Cártel del Noreste y relacionados con investigaciones por homicidios, secuestros y desapariciones. De acuerdo con las autoridades, “La Pocha” cuenta con una orden de aprehensión con fines de extradición a Estados Unidos.

Capturan a 'Mando 20' por atentado con vehículo explosivo en Michoacán

Como parte de las investigaciones por el atentado con un vehículo explosivo contra las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán, fueron detenidos en Tecomán, Colima, David “N”, alias “Mando 20”, señalado como presunto responsable del ataque, así como Sinuhé “N” y Cristian “N”.

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Autoridades federales destacaron que estos resultados derivan del trabajo coordinado entre la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia y las instituciones estatales.