SSPC arresta a 11 acusados de extorsionar a agentes turísticos

Las detenciones se realizaron tras catear varios domicilios en la ciudad de Acapulco, donde se encontraba el presunto líder de este grupo criminal

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que este miércoles autoridades arrestaron en Guerrero a 11 miembros de una organización criminal que, supuestamente, se dedicaba a extorsionar a prestadores de servicios turísticos en la región.

En una publicación en la red social X, García Harfuch detalló que estas acciones se efectuaron como parte de la estrategia nacional contra la extorsión, luego de que las autoridades recibieran denuncias anónimas y obtuvieran información de inteligencia sobre estos hechos.

Así se realizó el operativo

La SSPC señaló posteriormente en un comunicado que los agentes localizaron en Acapulco diferentes domicilios que operaba el grupo criminal, cuyos miembros “intimidaban y cobraban cuotas a los prestadores de servicios turísticos para que pudieran laborar en las playas y lugares de alta afluencia en la zona de la costera Miguel Alemán”.

Implementada la vigilancia y con autorización judicial, los agentes de la SSPC catearon las casas y detuvieron a 11 personas por su presunta participación en esa banda delictiva.

Al operativo asistieron elementos de la SSPC, de la Secretaría de Marina, Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal de Guerrero.

Esto se decomisó

Las autoridades decomisaron tres pistolas, 23 teléfonos celulares, tabletas, computadoras, dinero en efectivo y tres vehículos; además, entre los detenidos se encontraría el líder del grupo.

Según esas fuentes, también fueron detenidos Marco Antonio Velázquez Jirón, Javier Velázquez Ocampo, Benito Castro Palma, Abad Esparza Bustos, Arturo Pantoja Guatemala, Julio César Melo Lozano, Antonia López Lorenzo, Nancy León Barrios, Liliana Delgado Alvarado y Lorelei Ontiveros Pedraza.

Continuarán combatiendo la extorsión

No se tolerará la extorsión. “Se seguirá actuando con firmeza para desarticular organizaciones criminales, proteger a la ciudadanía y garantizar la seguridad de quienes viven del turismo”, manifestó el secretario de Seguridad en su publicación en redes sociales.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a denunciar los casos de extorsión "con la garantía de absoluta seguridad en sus denuncias".

De los arrestados, siete tenían una orden de detención por el delito de pertenecer a una organización criminal con fines de extorsión, explicó.

La extorsión es uno de los principales delitos que sufre México, por eso el Gobierno federal impulsó una estrategia de combate para reducir los casos y evitar la impunidad.