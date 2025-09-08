SSPC: acciones de unos no representan a toda la Marina

Omar García Harfuch, afirmó que las acciones de unos cuantos elementos de la Semar no deben generalizarse como un reflejo de toda la institución

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, confirmó este domingo la detención de 14 personas relacionadas con una red de contrabando de combustible, tras el decomiso en marzo pasado de diez millones de litros de hidrocarburo en Tamaulipas.

En conferencia de prensa, García Harfuch detalló que las aprehensiones se realizaron en recientes operativos en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México.

Los detenidos son tres empresarios, cinco marinos en activo, un marino en retiro y cinco exfuncionarios de aduanas.

Entre los capturados se encuentran Manuel Roberto ‘N’, Climaco ‘N’, Humberto Enrique ‘N’, Sergio ‘N’, Carlos de Jesús ‘N’, Fernando Ernesto ‘N’, Francisco Javier ‘N’, Endira Xóchitl ‘N’, Perla Elizabeth ‘N’, Natalia ‘N’, Ismael ‘N’, Anuar ‘N’, Héctor Manuel ‘N’ y José ‘N’.

La prensa había señalado que uno de los detenidos es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, sobrino político del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán. A

l respecto, García Harfuch subrayó que “el actuar aislado de unos cuantos” no representa a toda la Secretaría de Marina (Semar), institución que calificó como fundamental para la seguridad nacional.

Por su parte, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, reveló que fue el propio Ojeda Durán quien, hace casi dos años, acudió a la Fiscalía para denunciar irregularidades dentro de la Armada de México.

“Pidió que investigáramos a todas las personas que podían estar vinculadas con estos delitos, sin distinción ni protección a nadie”, puntualizó.

La investigación ha contado con el apoyo de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que detectó operaciones irregulares como adquisición de inmuebles, vehículos de lujo y pólizas millonarias incongruentes con los perfiles de los investigados. Hasta el momento, 20 personas físicas y morales han sido incluidas en la lista de personas bloqueadas.

El combate al huachicoleo ha dejado importantes decomisos en Tamaulipas: en marzo se incautaron diez millones de litros de hidrocarburos y en julio pasado, 1.8 millones de litros más, junto con un inmueble.

Según estimaciones oficiales, este delito ha provocado pérdidas cercanas a 4 mil millones de dólares entre 2019 y 2024.

La presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su Gobierno llevará estas investigaciones “hasta donde tope”, sin importar si resultan implicados funcionarios públicos o empresarios en las redes criminales dedicadas al robo y almacenamiento ilegal de combustible.