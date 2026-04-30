SRE recibe solicitudes de extradición por EUA sin pruebas

La dependencia afirmó que no se cuentan con los elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de las personas y proceder con su captura

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunció este miércoles que recibió solicitudes de extradición de diversas personas de interés del Gobierno de Estados Unidos, sin pruebas.

A través de un comunicado, la dependencia afirmó que no se cuentan con los elementos de prueba suficientes para determinar la responsabilidad de las personas por las cuales se pide su captura.

"Los documentos que fueron recibidos por parte de la Embajada de los Estados Unidos, de acuerdo a la revisión jurídica de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el marco del Tratado de Extradición bilateral, no cuenta con elementos de prueba para poder determinar la responsabilidad de las personas de las cuales se solicita la detención provisional con fines de extradición."

Afirmaron que en este caso y bajo el marco de la Ley de Extradición Internacional, dicha petición será turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) para evaluarla conforme a la legislación mexicana.

De acuerdo con los documentos recibidos por la Embajada de los Estados Unidos, para que revisen la viabilidad de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición.