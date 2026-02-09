SRE emite recomendaciones para mexicanos en Super Bowl LX

La SRE alerta a los connacionales sobre seguridad, leyes locales y apoyo consular para asistir de forma responsable al Super Bowl LX en California

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México emitió este domingo 8 de febrero de 2026 una serie de recomendaciones para los connacionales que asistan o viajen al Super Bowl LX, que se celebra en el Levi's Stadium de Santa Clara, California.

El llamado principal de la SRE es a actuar de manera responsable, viajar informados y respetar estrictamente las leyes locales, en un contexto de tensiones migratorias y posibles operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Principales recomendaciones

Entre las indicaciones destacan:

Respetar leyes y normas del evento, acatando las instrucciones del personal de seguridad.

Evitar conductas riesgosas, moderar el consumo de alcohol y no conducir tras ingerir bebidas o sustancias.

Portar documentación vigente como pasaporte, visa si aplica, e identificación, y mantenerla accesible.

No involucrarse en actividades ilegales, ya que podrían derivar en detenciones, multas o consecuencias migratorias graves, incluyendo deportación.

En caso de detención o interacción con autoridades, mantener la calma y solicitar asistencia consular diciendo: “I am a Mexican citizen and I want to talk to my consulate”.

Apoyo consular disponible

La SRE recordó que los consulados mexicanos en Estados Unidos, especialmente en California, están disponibles para orientar y apoyar a los connacionales ante emergencias, extravío de documentos, situaciones médicas o como víctimas de delitos o abusos.

Se recomienda tener a mano los números de contacto consular para cualquier eventualidad.

Estas medidas buscan que los aficionados mexicanos disfruten del evento de manera segura y sin contratiempos, considerando que miles de connacionales asistirán al partido.

El Super Bowl LX enfrenta a los Seattle Seahawks y los New England Patriots, y la SRE insiste en que el cumplimiento de estas recomendaciones permitirá disfrutar del evento con tranquilidad y seguridad.