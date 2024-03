 SRE desmiente solicitud de México para unirse a BRICS

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) desmintió la información difundida durante la madrugada del domingo 3 de marzo, la cual afirmaba que México había pedido unirse al grupo económico BRICS.

Según la SRE, no ha habido ninguna solicitud formal por parte de México para unirse a dicho grupo, tal como se especuló en una publicación en la cuenta oficial de BRICS en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

Fue a través de un comunicado oficial por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores para aclarar que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador no tiene planes en el corto plazo de unirse al grupo económico BRICS, conformado por Arabia Saudita, Brasil, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Rusia, India, China, Irán y Sudáfrica.

Deseamos aclarar que dicha afirmación carece de fundamento. México no ha solicitado su ingreso al grupo de los BRICS.

Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores señaló que México sigue de cerca el progreso del bloque BRICS, reconociendo el peso económico de sus miembros y manteniendo intercambios bilaterales con cada uno de ellos.

En una publicación en la cuenta verificada de @BRICSinfo en la plataforma de X, se anunció que México tenía planes de unirse al grupo económico, sin embargo, no se proporcionaron detalles adicionales, solo se compartió una imagen del presidente mexicano junto a Xi Jinping, líder chino, durante un encuentro previo.

