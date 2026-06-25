SRE descarta compatriotas lesionados tras sismo en Venezuela

A través de sus redes oficiales, la cancillería mexicana expresó su total solidaridad con el pueblo venezolano y lamentó profundamente los daños ocasionados

Tras los dos sismos registrados la tarde de este miércoles en Venezuela, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, hasta el momento, no se tiene reporte de ciudadanos mexicanos afectados. No obstante, la embajada de México en ese país se mantiene en Alerta y monitoreando de cerca el desarrollo de la situación.

A través de sus redes oficiales, la cancillería mexicana expresó su total solidaridad con el pueblo venezolano y lamentó profundamente los daños y las afectaciones ocasionadas por los movimientos telúricos.

¿Necesitas ayuda? Aquí hay

Debido a que las autoridades venezolanas continúan con los trabajos de remoción de escombros y atención a personas heridas, la representación diplomática exhortó a la comunidad mexicana residente o en tránsito a seguir estrictamente las recomendaciones locales de Protección Civil.

Para quienes requieran asistencia o protección consular inmediata, se han habilitado las siguientes vías de comunicación de emergencia:

Teléfono de emergencias: +58 412 2524675

Correo electrónico: embvenezuela@sre.gob.mx

La Embajada de México en Venezuela recordó a la comunidad que la atención presencial al público se encuentra suspendida temporalmente desde el pasado lunes debido al traslado de sus oficinas a una nueva sede. Las actividades regulares se reanudarán el próximo 6 de julio, pero los canales de emergencia permanecen totalmente operativos.