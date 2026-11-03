SRE confirma muerte de mexicano tras choque ferroviario en España

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este lunes que una persona mexicana perdió la vida en el choque ferroviario registrado este 28 de octubre en Toledo, España.

A través de redes sociales, la cancillería señaló que fueron las autoridades españolas quienes corroboraron la identidad del mexicano.

COMUNICADO. "La SRE lamenta el sensible fallecimiento de una persona mexicana tras accidente ferroviario en Toledo, España". https://t.co/FRRLIdAFfJ https://t.co/Spec3y0gWI — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 2, 2026

La dependencia señaló que, mediante la Embajada de México en España, ha brindado asistencia consular a los familiares que viajaron a ese país y los acompaña en los trámites correspondientes para la repatriación de los restos.

Asimismo, indicó que la representación diplomática realiza las gestiones necesarias para apoyar con los gastos funerarios y el traslado, conforme a las decisiones de la familia.

"La Secretaría de Relaciones Exteriores expresa sus más sinceras y sentidas condolencias a amistades y familiares ante estos lamentables hechos", expresaron mediante el comunicado.

Además, reconoció el trabajo de la Guardia Civil y de las autoridades españolas durante las labores de búsqueda, localización e identificación de las personas desaparecidas.

Por su parte, la familia del mexicano pidió transmitir su agradecimiento a las instituciones que participaron en la búsqueda y les brindaron asistencia, así como a sus amistades y a los medios de comunicación que expresaron su solidaridad.

Previamente, la propia cancillería confirmó que eran 12 los mexicanos que se encontraban a bordo del ferrocarril, pero solo 11 habían sido encontrados y dados de alta por lesiones leves.