SRE brinda avances sobre 18 connacionales fallecidos por ICE

La cancillería detalló que las familias de las 18 personas fallecidas han tomado distintas decisiones respecto a posibles acciones legales

La Secretaría de Relaciones Exteriores brindó este miércoles los avances obtenidos por los casos de 18 mexicanos fallecidos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o durante sus operativos, además de personas que han resultado lesionadas.

Se detalló que ha enviado 22 cartas a fiscalías estadounidenses, ocho a fiscalías generales estatales y 14 a fiscalías de condado.

De estos documentos enviados, se reveló que han recibido 11 respuestas y mantiene comunicación con las autoridades restantes para conocer los avances de las investigaciones.

"Varias fiscalías han mostrado disposición a sostener reuniones adicionales con la red consular y la Embajada de México en Estados Unidos para dar seguimiento a los casos", detalla el comunicado.

Dicha dependencia señaló que algunas fiscalías han manifestado disposición para sostener reuniones adicionales con la red consular y la Embajada de México en Estados Unidos, con el objetivo de dar seguimiento a los casos.

Relaciones Exteriores da seguimiento a investigaciones en Estados Unidos

La Embajada de México ha mantenido comunicación con fiscales de los condados de Harris y Webb, en Texas, así como de Ventura, en California, para conocer el avance de las investigaciones y ofrecer colaboración.

En el caso reciente de un mexicano que resultó herido en Houston, la Fiscalía del Condado de Harris informó sobre la acusación formal emitida por un gran jurado contra el agente del ICE involucrado.

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La dependencia federal indicó que dará seguimiento al proceso judicial, respetando las atribuciones de las autoridades competentes.

¿Cuántas familias cuentan con representación legal?

La cancillería detalló que las familias de las 18 personas fallecidas han tomado distintas decisiones respecto a posibles acciones legales:

Cuatro casos cuentan con representación del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas (PALE).

cuentan con representación del Programa de Asistencia Jurídica a Personas Mexicanas a través de Asesorías Legales Externas (PALE). Siete casos tienen representación legal privada.

tienen representación legal privada. Dos familias continúan buscando abogados con acompañamiento consular.

continúan buscando abogados con acompañamiento consular. Cinco familias decidieron no emprender acciones legales.

Además, se han presentado demandas civiles en tres casos: dos con representación del PALE y una mediante abogados privados.

En los demás casos, las familias preparan las acciones legales que consideren pertinentes con apoyo de sus representantes.

Recordemos que al menos 18 connacionales han perdido la vida en circunstancias relacionadas con el ICE desde el 20 de enero de 2025. De acuerdo con el recuento periodístico, 14 mexicanos fallecieron mientras estaban bajo custodia migratoria y los tres restantes murieron durante operativos migratorios.

Estos avances responden a la solicitud de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien condenó las muertes de los mexicanos, por lo que anunció que se tomarán medidas jurídicas tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo registrada durante los primeros días de julio.