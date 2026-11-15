SpaceX captura a Starship con brazos mecánicos tras orbitar

Según la explicación preliminar de SpaceX, una alarma relacionada con la cantidad de combustible interrumpió anticipadamente el encendido de retorno

SpaceX recuperó por primera vez una nave Starship que regresaba de la órbita mediante los brazos mecánicos de su torre de lanzamiento. La captura ocurrió este sábado 14 de noviembre en Starbase, Texas, y cerró una misión de aproximadamente 22 horas y media, aunque la empresa no logró recuperar también el propulsor Super Heavy.

La nave, identificada como Ship 42, completó 14 órbitas alrededor de la Tierra y desplegó 26 satélites Starlink V3 antes de volver al complejo desde el que había despegado el viernes.

Starship vuelve a la torre después de orbitar la Tierra

Tras atravesar la atmósfera, el vehículo se aproximó a Starbase y pasó a posición vertical durante la maniobra final. Alrededor de las 15:20 horas, tiempo del centro de México, quedó sostenido entre los brazos de la torre conocida como Mechazilla.

SpaceX ya había utilizado este mecanismo para recuperar propulsores, pero nunca había capturado la etapa superior Starship después de un vuelo orbital.

Antes de autorizar el regreso, los equipos revisaron el escudo térmico con imágenes obtenidas desde tierra y desde cámaras instaladas en algunos de los satélites desplegados. La evaluación permitió continuar hacia Texas, en lugar de recurrir a una de las alternativas de amerizaje previstas durante la misión.

La pérdida de Super Heavy impidió la doble recuperación

El vuelo de prueba número 15 buscaba recuperar ambas etapas. Sin embargo, Super Heavy abortó su aproximación a la torre el viernes y terminó destruido sobre el Golfo de México.

Según la explicación preliminar de SpaceX, una alarma relacionada con la cantidad de combustible interrumpió anticipadamente el encendido de retorno. Después, el sistema de guiado detectó que el propulsor no estaba en la posición adecuada para la captura y ordenó desviarlo hacia el mar. La causa seguía bajo investigación.

La recuperación de Ship 42 representa un avance hacia la reutilización de las dos etapas del sistema. El siguiente desafío será evaluar el estado de la nave y demostrar que puede prepararse para otro lanzamiento.