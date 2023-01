¡Sorpresa! Mujer 'cacha' a esposo con 'amante' en aeropuerto

This browser does not support the video element.

Una mujer sorprendió a su esposo en el Aeropuerto Internacional del Bajío de Guanajuato y le armó un escándalo. El video se hizo viral en redes sociales

Por: Renata Medina

Enero 07, 2023, 14:00

Mientras algunas personas iniciaron el Año Nuevo con rituales para que les llegue el amor de su vida, otras hicieron todo lo contrario y 'despidieron' a quién un día dijeron amar.



Tal fue el caso de una mujer que sorprendió a su esposo en el aeropuerto con otra joven mujer y le armó un escándalo.



Los hechos se registraron en el Aeropuerto Internacional Del Bajío de Guanajuato. Aunque no se especifica la fecha, el video fue publicado hace dos días.



El video comienza con una joven mujer de pants negro y sudadera gris tirada en el suelo del aeropuerto después de ser golpeada por la esposa o exesposa del hombre.



Según la descripción del video que circula en redes sociales, la mujer en el suelo es la 'amante' del hombre de camisa polo en color blanco, pants negro y este fue sorprendido por su 'esposa' en la terminal aérea.



Te puede interesar: Viral: Mujer cuenta que tuvo a la 'peor suegra del mundo'



Aunque no se ve el momento exacto del golpe, en el video se escucha a un testigo mencionar que 'sí le pegó'.



El hombre se interpuso para detener a su 'esposa', quien estaba muy alterada.



'Me vas a negar que andas con esa pe...', le dice la mujer al hombre, mientras que a la joven le reclama que 'mendiga con un hombre casado'.



Cabe señalar que no está clara la situación actual de la pareja, ya que cuando la mujer menciona que es un 'hombre casado', este lo niega con la mano, a lo que la mujer le responde que 'la acaba de buscar'.



Finalmente, la 'esposa' salió del aeropuerto junto con otra mujer que la estaba acompañando, mientras que el hombre se quedó con la joven para tranquilizarla.



La reacción de los usuarios no se hizo esperar, aunque esta se mostró dividida. Mientras algunos tomaron el video con humor porque 'cacharon' al hombre, otros (principalmente mujeres) señalaron que la 'esposa' no debió reclamarle a la joven sino a su esposo.