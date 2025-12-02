Sorprende sismo a los habitante de Puerto Vallarta, Jalisco

Habitantes de Puerto Vallarta, Jalisco, recibieron el mes de diciembre con un leve movimiento telúrico durante la madrugada.
El sismo de magnitud 4.1 despertó a los habitantes cuando este se registró alrededor de las 04:00 horas de este lunes.
De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico se localizó a 360 kilómetros al suroeste de la ciudad y se originó a una profundidad de 15 kilómetros. Las coordenadas exactas del epicentro fueron 19.79 grados de latitud y -108.563 grados de longitud.
Hasta el momento, no se han reportado daños ni afectaciones en la región. No obstante, las autoridades llaman a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales ante cualquier actualización o medida preventiva que pudiera emitirse.