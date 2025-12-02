Info 7 Logo
Sorprende sismo a los habitante de Puerto Vallarta, Jalisco

Por: Patricia Agüero

01 Diciembre 2025, 10:11

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico se localizó a 360 kilómetros al suroeste de la ciudad

Habitantes de Puerto Vallarta, Jalisco, recibieron el mes de diciembre con un leve movimiento telúrico durante la madrugada.

El sismo de magnitud 4.1 despertó a los habitantes cuando este se registró alrededor de las 04:00 horas de este lunes.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional (SSN), el movimiento telúrico se localizó a 360 kilómetros al suroeste de la ciudad y se originó a una profundidad de 15 kilómetros. Las coordenadas exactas del epicentro fueron 19.79 grados de latitud y -108.563 grados de longitud.

Hasta el momento, no se han reportado daños ni afectaciones en la región. No obstante, las autoridades llaman a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales ante cualquier actualización o medida preventiva que pudiera emitirse.

