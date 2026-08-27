Sonora suma siete casos de gusano barrenador en ganado

Desde que inició la contingencia en noviembre de 2024 a la fecha, la cifra total acumulada en todo el territorio nacional alcanza los 39,759 contagios

A tan solo dos días de haberse reabierto la frontera para la exportación de ganado en pie mexicano hacia los Estados Unidos, las alarmas sanitarias en el noroeste del país se encendieron nuevamente.

El número de casos confirmados de gusano barrenador del nuevo mundo en Sonora ascendió a siete, tras registrarse seis nuevas infecciones en el municipio de Álamos y una más en Yécora, ambas demarcaciones ubicadas en la región serrana colindante con Chihuahua.

De acuerdo con la actualización del Informe de casos activos del parásito, publicado este miércoles 26 por el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), México acumula un total de 2,015 casos activos de la plaga.

Desde que inició la contingencia en noviembre de 2024 a la fecha, la cifra total acumulada en todo el territorio nacional alcanza los 39,759 contagios.

El avance de la plaga en la entidad sonorense se ha acelerado en la última semana:

19 de agosto: Se confirmó el primer caso en la comunidad de Manihuasa.

24 de agosto: Se detectó el segundo contagio en la zona serrana de Yécora.

Miércoles 26: Senasica sumó cinco casos más, elevando la cuenta a seis infecciones en Álamos y una en Yécora.

Flujo comercial activo en Agua Prieta

A pesar de los hallazgos en la sierra, la exportación de cabezas de ganado hacia el mercado estadounidense se mantiene en marcha. Durante los dos primeros días de reactivación comercial, han cruzado la frontera 1,304 reses.

Para este miércoles se prevé el envío de cerca de 700 animales adicionales desde la Estación Cuarentenaria de Agua Prieta con destino a Douglas, Arizona, siendo este municipio el único punto habilitado en Sonora para dicho fin.

Refuerzan cerco sanitario

Con el objetivo de contener la propagación y proteger el estatus zoosanitario de la entidad, el Gobierno Federal intensificó las labores de contención biológica mediante la dispersión de más de 7 millones de moscas estériles en territorio sonorense.

Tan solo el pasado lunes se liberaron 2.5 millones de ejemplares en el municipio de Yécora para frenar la reproducción del insecto.

El plan de emergencia puesto en marcha por las autoridades sanitarias contempla:

Liberación estratégica de moscas estériles en zonas prioritarias.

Rastreo epidemiológico e inspección permanente en hatos ganaderos.

Curación de heridas y aplicación de tratamientos preventivos en los animales.

Capacitación técnica a productores y reforzamiento de la vigilancia en zonas de alto riesgo.

Por su parte, el Gobierno de Sonora reiteró el llamado urgente a los ganaderos locales para inspeccionar continuamente a sus animales, sanar de inmediato cualquier lesión y notificar de manera oportuna la presencia de larvas sospechosas para activar de inmediato los protocolos de contención.