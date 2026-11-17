La solicitud fue presentada ante un juez de control especializado en justicia para adolescentes, por los delitos que legalmente correspondan.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) solicitó una audiencia inicial para formular imputación contra tres adolescentes señaladas en la investigación por un video en el que una persona proporciona un vapeador a una niña de aproximadamente dos años, en Hermosillo.

El caso comenzó a investigarse después de que las imágenes circularan en redes sociales. La institución recabó entrevistas y ordenó estudios médicos y toxicológicos a la niña para evaluar su estado de salud y esclarecer posibles afectaciones.

También dio intervención a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para garantizar su bienestar y protección integral durante las diligencias.

Fiscalía busca esclarecer la participación de tres adolescentes

La solicitud fue presentada ante un juez de control especializado en justicia para adolescentes, por los delitos que legalmente correspondan. Sin embargo, la Fiscalía no ha detallado públicamente las conductas atribuidas a cada una de las señaladas ni la fecha de la audiencia.

Por ahora, la petición de audiencia no equivale a una vinculación a proceso ni a una sentencia. Tampoco se ha informado oficialmente de detenciones relacionadas con el caso.

En el material difundido se observa a una joven sosteniendo a la niña y acercándole el dispositivo a la boca. Después de inhalar, la pequeña comienza a toser. Otras imágenes la muestran manipulando el vapeador frente a personas que se encuentran con ella.

El parentesco entre la niña y las adolescentes, así como la fecha exacta en que fueron realizadas las grabaciones, no han sido precisados en la información ministerial difundida.

Resultados médicos permanecen sin hacerse públicos

Aunque los reportes sitúan la edad de la niña en alrededor de dos años, la comunicación ministerial consultada no confirma ese dato ni establece un diagnóstico sobre su salud.

Hasta las actualizaciones disponibles, no se habían divulgado los resultados de los estudios ni el contenido del vapeador, por lo que no es posible determinar qué sustancia inhaló o si presentó una intoxicación.

La FGJES informó que continuará con las diligencias para esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades, bajo el principio del interés superior de la niñez.