Sonora amplía estación para exportar más ganado a EUA

Durazo destacó la calidad de ganado que manejan en Sonora, la cual buscan impulsar en Estados Unidos, uno de los mayores consumidores de carne en el mundo

Debido a las restricciones de importación de ganado mexicano aplicadas por Estados Unidos, las autoridades de Sonora impulsaron la ampliación de la Estación Cuarentenaria de Agua Prieta, mediante la que podrán pasar más ganado al otro lado de la frontera.

El evento de inauguración fue encabezado por el gobernador, Alfonso Durazo, quien señaló que gracias a estas acciones, podrán duplicar su capacidad de envío de cabezas de 3,000 a más de 6,000.

Al respecto, Durazo destacó la calidad de ganado que manejan en Sonora, la cual buscan impulsar en Estados Unidos, uno de los mayores consumidores de carne en el mundo.

“Y el objetivo es adelantarnos, porque en algún momento se va a abrir la frontera, no necesariamente por nosotros, sino porque el propio mercado presiona cada vez al propio gobierno estadunidense a disponer del producto sonorense, del producto ganadero mexicano, pero particularmente del sonorense, cuya calidad es altamente apreciada en el mercado estadunidense”, dijo Durazo.

Esto contempla la remodelación.

Todo el proyecto contó con una inversión de $80 millones de pesos, de los cuales 50 son para la infraestructura y el resto para poder comprar más de 16.5 hectáreas adicionales de terreno para el complejo.

De igual manera, se construirán nuevos corrales, se fortalecerán los módulos de preinspección zoosanitaria del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) y el área de revisión de veterinarios del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA).

Con estas medidas, se espera que se logren reducir los costos y tiempos de traslado, pues el ganado ya no tendrá que ser llevado hasta Hermosillo para realizar los procedimientos correspondientes.