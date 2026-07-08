'Solo espero la justicia divina': madre de Roxana Guzmán

Rubicelia Ramírez, madre de la periodista, dedicó un emotivo mensaje que resumió la desconfianza institucional que dejó el crimen

Entre aplausos, música y un profundo dolor, familiares, amigos y colegas dieron el último adiós a la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, directora del portal Pulso Informativo del Sureste, quien fue sepultada la mañana de este martes en el municipio de Nanchital, Veracruz.

La comunicadora fue localizada sin vida tras permanecer desaparecida durante 24 días. Horas antes del sepelio en el panteón Santa Elena, el cuerpo de Roxana fue velado en el mismo domicilio del que fue privada de la libertad el pasado 2 de junio por un grupo de hombres armados y encapuchados. El cortejo fúnebre recorrió las calles de Nanchital bajo un discreto operativo de seguridad.

Durante la ceremonia, Rubicelia Ramírez, madre de la periodista, dedicó un emotivo mensaje que resumió la desconfianza institucional que dejó el crimen: “Yo creo que yo la única justicia que voy a esperar es la de Dios. Es la de Dios la que voy a esperar”, mencionó ante los medios, añadiendo: “Que él se encargue de esas personas”. Aunque la madre agradeció las labores de las autoridades estatales y federales, dejó en claro que su esperanza ya no está depositada en las instituciones.

Ocho detenidos, incluidos policías municipales

El cuerpo de la comunicadora fue localizado en una vivienda del municipio de Moloacán, luego de que uno de los implicados revelara el sitio del hallazgo. Por este caso, la Fiscalía General del Estado de Veracruz informó que se ha detenido a ocho personas por su presunta participación en el homicidio doloso calificado.

Entre los capturados se encuentran cuatro policías municipales de Ixhuatlán del Sureste y cuatro presuntos integrantes del grupo criminal "Fuerzas Especiales Grupo Sombra" (o "Mafia Veracruzana").

Las autoridades señalaron que José del Carmen “N”, alias “Delta 7”, fue quien aportó los datos para la localización del cuerpo. Su testimonio permitió identificar a Javier Iván “N”, alias “Delta 1”, señalado como jefe operativo de la organización criminal. Las indagatorias apuntan a que ambos, junto a Luis Arturo “N” (“Delta 11”) y Karen Monserrat “N” (“La Hiena”), participaron directamente en el secuestro y asesinato.

Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que las investigaciones permanecen abiertas y que se mantiene la búsqueda de otros implicados. Mientras el caso avanza, el reclamo de justicia y la dolorosa resignación de la familia marcan el destino de un gremio que vuelve a vestirse de luto.