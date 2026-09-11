Solo 1.1% de delitos en México tuvo resolución positiva

En México, apenas 1.1% de los delitos cometidos durante 2025 terminó con una resolución positiva para las víctimas, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2026, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El estudio estima que durante ese año ocurrieron 33.8 millones de delitos en el país. Sin embargo, únicamente nueve de cada 100 fueron reportados ante las autoridades, lo que representa alrededor de 3 millones de denuncias.

El #INEGI presenta los resultados de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026. La información incluye tanto las experiencias de las víctimas de un delito durante 2025 como la percepción sobre la seguridad pública y el desempeño de… pic.twitter.com/u2dLdjfOrY — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) September 10, 2026

De los delitos que sí fueron denunciados, aproximadamente 2.2 millones fueron investigados. No obstante, solo 16% de esas investigaciones obtuvo un resultado considerado positivo para la persona que presentó la denuncia.

El Inegi señaló que esta proporción equivale a que únicamente 1.1% del total de delitos registrados en 2025 tuvo una resolución favorable para la víctima.

La situación se refleja también en la llamada cifra oculta, que alcanzó 93.4%. Este indicador contempla los delitos que no fueron denunciados o aquellos que, pese a haber sido reportados ante las autoridades, no derivaron en una investigación.

Más de 23 millones de adultos fueron víctimas

La Envipe 2026 calcula que 23 millones de personas adultas fueron víctimas de algún delito durante 2025.

La tasa fue de 23 mil 473 víctimas por cada 100 mil habitantes, lo que representó una reducción de 2.7% respecto a 2024, cuando se registraron 24 mil 135 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Ciudad de México presentó la tasa más elevada del país, con 34 mil 930 víctimas por cada 100 mil habitantes, cifra que significó un incremento de 13.4% frente al año anterior.

Le siguieron el Estado de México, con 31 mil 889 víctimas, y Puebla, con 26 mil 164.

Además, el estudio encontró que en 11.7 millones de hogares, equivalentes al 28.5% del total, al menos uno de sus integrantes fue víctima de un delito.

Entre los ilícitos con mayor incidencia durante 2025 se ubicó el fraude, con una tasa de 16 mil 635 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Le siguieron la extorsión, con 13 mil 793; el robo o asalto en la calle o transporte público, con 11 mil 433; las amenazas, con 9 mil 614, y los delitos sexuales, con 3 mil 706 víctimas por cada 100 mil habitantes.

Mujeres enfrentan mayor incidencia de delitos sexuales

Aunque la incidencia general de delitos fue mayor entre los hombres, el Inegi destacó una marcada diferencia cuando se trata de delitos sexuales, los cuales afectan principalmente a las mujeres.

Por cada delito sexual cometido contra un hombre, se registraron diez contra mujeres. La tasa masculina fue de 341 víctimas por cada 100 mil habitantes, mientras que entre las mujeres alcanzó 3 mil 365.

A pesar de la diferencia, la tasa correspondiente a las mujeres disminuyó 19% respecto a 2024, cuando se ubicó en 4 mil 160 víctimas por cada 100 mil habitantes.

La percepción de seguridad también mostró una brecha entre ambos géneros. Solo 35% de las mujeres dijo sentirse segura al caminar sola de noche cerca de su vivienda, frente a 52% de los hombres.

El impacto económico de la inseguridad y los delitos también fue estimado por la encuesta. Durante 2025, el costo alcanzó 267 mil 300 millones de pesos, equivalente a unos 15 mil 700 millones de dólares.

El monto representó un promedio de 6 mil 130 pesos por persona afectada, alrededor de 360 dólares.

En materia de percepción, 74% de los mexicanos consideró inseguro vivir en su entidad federativa.

El porcentaje mostró una ligera disminución frente al 75.6% registrado en 2025.

El Estado de México encabezó la percepción de inseguridad, con 90%, seguido de Morelos, con 88.7%, y Tabasco, con 87.6%.

Para elaborar la Envipe 2026, el Inegi realizó el levantamiento entre febrero y abril de 2026, mediante una muestra de 102 mil 32 viviendas en todo el país.