Solicitan ficha roja de Interpol contra Silvano Aureoles

Bedolla reiteró que el caso es prioritario para su administración, al señalar que se busca garantizar justicia para las víctimas de la masacre en Arantepacua

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, solicitó apoyo internacional para localizar al exgobernador Silvano Aureoles Conejo, contra quien existe una orden de aprehensión por su presunta relación con la masacre de Arantepacua y un fraude millonario durante su administración.

El mandatario estatal informó que pidió a la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy Ramos, gestionar la emisión de una ficha roja ante la Interpol, debido a que se presume que el exfuncionario se encuentra fuera del país.

Buscan activar ficha roja internacional

De acuerdo con Ramírez Bedolla, la solicitud tiene como objetivo extender la búsqueda a nivel internacional mediante acuerdos de cooperación en materia de justicia.

“Se sabe que lo más probable es que esté fuera del país”, señaló, al explicar que se busca la colaboración de distintos países para lograr su localización y detención.

El gobierno estatal mantiene coordinación con instancias federales como la FGR y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el fin de avanzar en el proceso judicial.

Acusaciones por masacre en Arantepacua

La orden de aprehensión más reciente contra Silvano Aureoles está vinculada con los hechos ocurridos el 5 de abril de 2017 en la comunidad de Arantepacua, donde un operativo policial derivó en la muerte de cuatro personas y la detención de decenas de habitantes.

Según las investigaciones, al menos 38 personas fueron detenidas de manera arbitraria durante el despliegue de seguridad, el cual ha sido señalado por violaciones a derechos humanos.

El caso fue documentado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en la recomendación 42VG/2020, donde se reportó la participación de aproximadamente 300 policías, cateos ilegales en 56 viviendas y actos de tortura.

Señalamientos por fraude durante su gobierno

Además de la investigación por la masacre, el exgobernador ya contaba con una orden de aprehensión previa por un presunto fraude de 3,600 millones de pesos ocurrido durante su administración entre 2015 y 2021.

Las autoridades estatales indicaron que este caso también forma parte de las indagatorias en curso, con el objetivo de esclarecer el uso de recursos públicos.

Órdenes de captura contra exfuncionarios

La orden de aprehensión por el caso Arantepacua incluye a otras 15 personas, entre ellas el exsecretario de Seguridad estatal, Juan Bernardo Corona, y 14 elementos policiales presuntamente involucrados en el operativo.

El gobernador reiteró que el caso es prioritario para su administración, al señalar que se busca garantizar justicia para las víctimas y sus familias, así como avanzar en las investigaciones relacionadas con los hechos.

Las autoridades continúan con las acciones de localización del exmandatario, en espera de la posible activación de mecanismos internacionales para su captura.