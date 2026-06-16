Solicitan condena de 154 años contra Hernán Bermúdez

Las autoridades estatales lo han señalado como presunto líder de La Barredora, grupo delictivo relacionado con diversas actividades criminales en Tabasco

La Fiscalía General del Estado de Tabasco solicitó una condena de 154 años de prisión contra Hernán Bermúdez Requena, ex secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, durante una audiencia celebrada este lunes.

La petición fue presentada por el Ministerio Público dentro de uno de los expedientes abiertos contra el exfuncionario estatal, quien permanece recluido en el penal federal del Altiplano, en el Estado de México, mientras avanzan las etapas judiciales correspondientes.

Lo acusan de secuestro, extorsión y asociación delictuosa

De acuerdo con la acusación presentada por las autoridades, Bermúdez Requena enfrenta señalamientos por los delitos de asociación delictuosa, secuestro agravado y extorsión agravada.

Las autoridades estatales lo han señalado como presunto líder de La Barredora, grupo delictivo relacionado con diversas actividades criminales en Tabasco.

La solicitud de pena forma parte de la etapa judicial en la que la Fiscalía busca acreditar su responsabilidad penal y llevar el caso hacia una resolución dentro del proceso correspondiente.

Hernán Bermúdez Requena estuvo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco entre 2019 y 2024, durante los gobiernos de Adán Augusto López y Carlos Merino.

Su caso ha generado amplia atención debido a que ocupó uno de los cargos más importantes en materia de seguridad pública estatal y posteriormente fue acusado de mantener presuntos vínculos con una estructura criminal.

Permanece preso en el Altiplano

Bermúdez fue detenido en Paraguay en septiembre de 2025, cuando era buscado por la justicia mexicana y contaba con una ficha roja para su localización internacional.

Tras su captura, fue trasladado a México para enfrentar los procesos penales abiertos en su contra.

Además del expediente por el que ahora se solicitó una condena de 154 años, el exfuncionario enfrenta otras investigaciones relacionadas con presuntos delitos como desaparición forzada y peculado.

El avance del caso mantiene bajo observación el papel que desempeñó Bermúdez durante su paso por la seguridad pública de Tabasco y las posibles responsabilidades que se le atribuyen dentro de la estructura criminal señalada por las autoridades.