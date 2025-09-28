Solicitan aplazar audiencia del 'Viceroy' por posible negociación

Autoridades estadounidenses solicitaron este periodo de tiempo para pactar un posible acuerdo de culpabilidad con el líder criminal

El fiscal Joseph Nocella Jr. solicitó el aplazamiento de la próxima audiencia en contra de Vicente Carrillo Fuentes, alias "El Viceroy" ex líder criminal de Juárez.

El documento fechado el pasado 25 de septiembre se realizó con el fin de brindar más tiempo para que ambas partes llegue a un posible resolución.

De acuerdo con el oficio, se solicitó que la audiencia pactada para el 30 de septiembre, se postergue hasta el 19 de noviembre de este año, a las 12:30 horas.

Durante su tercera audiencia ante la Corte Federal de Brooklyn, el hermano de Amado Carrillo pactó un nuevo periodo de 90 días para continuar con las negociaciones a petición del fiscal estadounidense.

Vicente Carrillo es acusado de más de 40 cargos, incluida la importación y posesión con intención de distribuir cocaína y marihuana; conspiración para asesinar testigos; y homicidios cometidos para proteger la estructura criminal.

Debido a la gravedad de los cargos, el narcotraficante tenía la posibilidad de enfrentar la pena de muerte, sin embargo, ahora podría optar por tener beneficios por su avanzada edad.

Hasta el momento, el narcotraficante se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, lugar donde también se encuentran capos como Rafael Caro Quintero e Ismael Zambada García.