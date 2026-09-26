Solicita gobernador desaparición del Ayuntamiento de Juchitán

El gobernador Salomón Jara señaló que la situación que atraviesa el municipio requiere decisiones firmes y una conducción clara de la administración pública

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, anunció que solicitó al Congreso estatal la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, luego de la detención del alcalde, Miguel Sánchez Altamirano, ocurrida el pasado 23 de septiembre.

La medida, aseguró, busca garantizar la gobernabilidad y la continuidad de los servicios públicos en uno de los municipios más importantes del Istmo de Tehuantepec.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, el mandatario estatal informó que instruyó al secretario de Gobierno para presentar formalmente la solicitud ante el Poder Legislativo local, con el propósito de que, una vez cumplidos los procedimientos previstos en la ley, se pueda designar a un encargado temporal de la administración municipal.

“Mi responsabilidad como gobernador constitucional es actuar para preservar la gobernabilidad, garantizar la seguridad y dar certeza a las familias de Juchitán”, expresó Salomón Jara, al justificar la decisión de promover la desaparición del cabildo.

Ante la situación que enfrenta Juchitán de Zaragoza, hemos tomado una decisión firme. El pueblo de Juchitán no está solo. https://t.co/SVqIdmI5Ky — Salomón Jara Cruz (@salomonj) September 25, 2026 El gobernador señaló que la situación que atraviesa el municipio requiere decisiones firmes y una conducción clara de la administración pública, por lo que confió en que el Congreso de Oaxaca analice y procese la solicitud a la brevedad. Asimismo, subrayó que la vida institucional de Juchitán no puede detenerse a raíz de la captura de su alcalde. La propuesta surge después de la detención de Miguel Sánchez Altamirano, quien enfrenta acusaciones por su presunta responsabilidad en los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado. Las autoridades estatales y federales realizaron el operativo que culminó con su captura, mientras continúan las investigaciones correspondientes. Ante este escenario, el gobierno estatal informó que ha reforzado la presencia de fuerzas de seguridad en la región y mantendrá la coordinación con las autoridades federales para preservar el orden público. Jara Cruz adelantó que en los próximos días se incrementará el despliegue territorial de las corporaciones de seguridad para brindar certeza a la población. De aprobarse la desaparición del Ayuntamiento, corresponderá al Congreso del Estado definir el mecanismo para la designación de una autoridad temporal que conduzca la administración municipal mientras se restablecen las condiciones de gobernabilidad en Juchitán de Zaragoza. La decisión marca un nuevo capítulo en la crisis política que enfrenta el municipio istmeño, en medio de las investigaciones en torno a su alcalde y de las acciones emprendidas por los gobiernos estatal y federal para fortalecer la seguridad en la zona.