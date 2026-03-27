Solicita FGR a EUA la deportación a México de Bertha Gómez Fong

Tras la detención en Texas de la esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, la Fiscalía General solicitó este jueves su deportación a México

Después de que se reportara la detención en Texas de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua César Duarte, por elementos del ICE, la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó este jueves su deportación a México.

De acuerdo con la FGR, su detención no derivó de un pedido de la fiscalía federal, sino de acciones propias con el gobierno de Estados Unidos.

Dentro de la información compartida por la FGR, después de que se detuviera a Bertha Gómez Fong en EU, la Fiscalía de Chihuahua notificó mediante Oficinas de Interpol México la existencia de investigaciones en su contra.

Bertha Olga Gómez Fong es investigada en Chihuahua por posibles desvíos de recursos públicos cometidos durante la administración de César Duarte Jáquez, quien gobernó la entidad entre 2010 y 2016.

La dependencia federal aseguró que mantiene una comunicación permanente con las autoridades estadounidenses para gestionar el traslado de la detenida.