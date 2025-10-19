Soldado muere en práctica de tiro; responsable está prófugo

Stephania Carmona Rojas, soldado de la Guardia Nacional de 19 años, murió el 14 de octubre durante una práctica de tiro en el 51 Batallón de Acapulco, Guerrero

Stephania Carmona Rojas, soldado de la Guardia Nacional de 19 años, murió el 14 de octubre durante una práctica de tiro en el 51 Batallón de Acapulco, Guerrero.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven recibió un disparo en la frente efectuado por el sargento segundo Yair Manuel Ramírez de la Cruz, quien se encuentra prófugo. Autoridades federales ya investigan el caso.

El cuerpo de Stephania fue trasladado a su natal Ajalpan, Puebla, donde este 16 de octubre se realizaron los servicios funerarios. Su madre denunció que la muerte no fue un accidente, sino un feminicidio, y acusó irregularidades en la entrega de documentos oficiales.

Aseguró que compañeros de su hija le informaron sobre casos de abuso contra mujeres dentro del batallón. Además, señaló que no le han entregado el acta de defunción.

El Gobierno Municipal de Ajalpan lamentó el fallecimiento y exigió una investigación exhaustiva y transparente para evitar la impunidad.

La Fiscalía de Guerrero desplegó un operativo para localizar al sargento Yair Manuel Ramírez, originario de Chilpancingo.