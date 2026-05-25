Sofocan incendio en Escuela Náutica Mercante de Veracruz

El siniestro movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades navales; tres estudiantes fueron atendidos por inhalación de humo y se reportan estables

Un incendio registrado en el edificio de dormitorios de la Escuela Náutica Mercante de Veracruz provocó una intensa movilización de cuerpos de emergencia durante la noche del sábado 23 de mayo.

La Secretaría de Marina informó que el fuego fue controlado y sofocado en su totalidad gracias a la intervención coordinada de elementos de Bomberos Municipales, personal naval y autoridades de Protección Civil.

Bomberos y personal naval participaron en las labores

De acuerdo con el reporte oficial, las labores para contener el incendio contaron con apoyo de unidades de emergencia y una pipa de agua que facilitó las maniobras para evitar que las llamas se propagaran a otras áreas del inmueble.

Tras varias horas de trabajo, las autoridades lograron controlar completamente la situación sin que se registraran víctimas de gravedad.

La institución marítima señaló que personal de emergencia permaneció en el lugar para continuar con las revisiones correspondientes y garantizar la seguridad de estudiantes y trabajadores.

Tres estudiantes fueron valorados por inhalación de humo

Como medida preventiva, cuerpos médicos atendieron a tres estudiantes que presentaron molestias derivadas de la inhalación de humo.

Sin embargo, las autoridades precisaron que ninguno requirió hospitalización y todos fueron reportados estables.

El resto de la comunidad estudiantil se encuentra fuera de peligro, mientras continúan las evaluaciones en las instalaciones afectadas.

La Escuela Náutica Mercante y las corporaciones de auxilio continúan realizando inspecciones para determinar las posibles causas del incendio y evaluar los daños ocasionados en el edificio de dormitorios.

Hasta el momento, no se han dado a conocer afectaciones mayores ni riesgos adicionales para la población estudiantil.