Sofocan fuego bajo puente vehicular en Ciudad de México

Las maniobras del personal de auxilio permitieron extinguir las llamas sin reportar lesionados ni afectaciones mayores en la vialidad.

Personal del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México atendió y sofocó un incendio registrado en la colonia Escuadrón 201, dentro de la alcaldía Iztapalapa.

Tras recibir el reporte de la emergencia a través de las líneas de atención ciudadana, las unidades de vulcanos se desplazaron al sitio para verificar la situación y controlar las llamas.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que el fuego se originó en la vía pública, específicamente bajo un puente vehicular donde se había acumulado una regular cantidad de basura y desechos.

Atención inmediata y saldo blanco

Los bomberos desplegaron líneas de manguera para combatir el fuego y enfriar la zona afectada bajo la estructura del puente, evitando que las llamas se propagaran o causaran daños mayores en la infraestructura.

Una vez extinguidas las llamas por completo y concluidas las labores de remoción de escombros, la corporación dio por concluido el servicio e informó que el incidente finalizó con saldo blanco, sin registrarse personas lesionadas ni intoxicadas por el humo generado.