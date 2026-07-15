Socavón se 'traga' camioneta y lesiona motociclista en Hermosillo

Ruptura de una tubería sanitaria provoca un enorme socavón en el cual quedó atrapada una camioneta y un motociclista resultó con lesiones

Un socavón de dimensiones considerables provocó el hundimiento de una camioneta y lesiones a un motociclista, en el municipio de Hermosillo.

Los hechos se registraron la mañana del lunes sobre la avenida Carlos Quintero Arce, entre los bulevares Colosio y Paseo Río Sonora.

Presuntamente el incidente fue ocasionado por la ruptura de una tubería sanitaria de 72 pulgadas con más de 50 años de antigüedad, según indicó Agua de Hermosillo.

Un motociclista intentó esquivar un pequeño hundimiento que ya era visible sobre la vialidad, pero perdió el control y cayó frente a otro vehículo.

Instantes después, el conductor de la camioneta que resultó dañada se detuvo su unidad para apoyar al motociclista, sin embargo, en pocos segundos el pavimento cedió y la camioneta quedó casi en posición vertical en el socavón.

Testigos que se encontraban en el lugar le lanzaron una cuerda para que pudiera salir.

El motociclista presentó lesiones en las piernas y la cadera, siendo trasladado a un hospital en donde recibió atención médica.

Personal de Agua de Hermosillo realizó labores de evaluación para determinar los daños y comenzar con las reparaciones.